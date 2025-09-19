BPGa % 2,2 handitu da Euskadin 2025eko bigarren hiruhilekoan
Eustatek zabaldutako datuen arabera, urte arteko hazkundea % 1,4koa izan da, hau da, aurreko urteko bigarren hiruhilekoan baino 14 035 lanpostu gehiago sortu dira aurten.
Euskadiko Barne Produktu Gordinak (BPG) % 0,5 egin du gora 2025eko bigarren hiruhilekoan, urteko lehen hiru hilabeteetako datuekin alderatuta. Urte arteko hazkundea, berriz, % 2,2koa izan da.
Enplegua, lanaldi osoko lanpostuak kontuan izanda, % 0,3 hazi da urteko bigarren hiruhilekoan, 2025eko lehen hiruhilekoaren aldean. Horrek esan nahi du urte arteko hazkundea % 1,4koa izan dela, hau da, aurreko urteko bigarren hiruhilekoan baino 14 035 lanpostu gehiago sortu direla, Eustatek landutako datuen arabera.
Urteko bigarren hiruhilekoko zenbatespen horiek Eustaten joan den uztailaren 16ko Hiruhilekoko Kontuen Aurrerapenean lortutako BPGren eta enpleguaren datuak berresten dituzte, bai hiruhileko arteko hazkundean, bai urte artekoan.
Bestalde, Euskadiko BPGaren 2025eko bigarren hiruhilekoan zenbatetsitako urte arteko hazkundea ( % 2,2) Eurogunerako ( % 1,5) eta Europar Batasun osorako ( % 1,6) egindako azken estimazioen gainetik dago.
Eskaintzaren ikuspegitik, balio erantsiaren bilakaera positiboa izan da urte artean (2025eko bigarren hiruhilekoa 2024ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta) sektore ekonomiko guztietan, lehen sektorean izan ezik.
BPGak lurralde historikoetan izan duen bilakaerari dagokionez, 2025eko bigarren hiruhilekoan Arabak urte arteko % 2,0ko hazkundea izan du, Bizkaiak % 2,2koa eta Gipuzkoak % 2,3koa. Aurreko hiruhilekoaren aldean, hazkundea % 0,6koa izan da Araban, eta % 0,5ekoa Bizkaian eta Gipuzkoan.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Horrelakoa izango da 2027tik aurrera egingo den euskal aireportuen handitzea
Loiuk, Forondak, Hondarribiak eta Noainek hobekuntzak egingo dituzte instalazioetan, Aenaren 2027-2031 inbertsio-planaren barruan, 13 milioi euroko inbertsio globalarekin.
Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAFi
Gobernuz Kanpoko Erakundeak salatu duenez, tranbia-lineak zabaltzeak legez kanpoko asentamendu israeldarrak sendotzen eta Jerusalem ekialdea anexionatzen laguntzen du.
Greba mugagabea deitu dute Maderas de Llodio enpresan irailaren 22tik aurrera
Ohar batean, enpresa-batzordeak salatu du enpresak "ekoizpenaren % 40 beste lantokietara eramateko asmoa" iragarri duela. "Horrek deslokalizazioa suposatzen du, Madelas de Llodioko lantegiaren eta gure eskualdearen etorkizuna arriskuan jartzen duena".
EAEko familiek inoiz baino gehiago gastatu dute ostalaritzan, 4.207 euro
Euskadiko etxeetako batez besteko gastua egonkor mantendu zen 2024an, baina aisiak eta jatetxeek pisua hartzen jarraitzen dute elikaduraren, garraioaren eta irakaskuntzaren aldean.
Auzitegiak artxibatu egin ditu 17 medikuren aurkako salaketak, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoko filtrazioengatik
Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita uztea erabaki du.
Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia bereganatzen saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin
Kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin "nahikoa denbora" eduki izana espero du Autogobernuko sailburuak.
Eusko Jaurlaritzak 2026ko urtarriletik aurrera berrekingo dio telelanari
Langile publikoek astean bi egunetan jardun ahal izango dute lan-modalitate horretan. Gainera, telelanaren bitartez lan egin dezaketen langile guztiei ere aukera hori ematen die dekretuak, betiere zerbitzu publikoa behar bezala ematen dela bermatzen bada.
Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du
Hala, "70.000 langilerentzako lana bermatzen da", eta bultzada esanguratsua dakar enpleguarentzat eta egonkortasun ekonomikoarentzat. Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria nahi zuen, 18.000 MWetara iristeko.
Zenbateko potentzia elektrikoa behar du Euskadik?
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak 6.000 MW gehiago eskatu ditu bere sarean, helburu industrialak eta deskarbonizazioa betetzeko.