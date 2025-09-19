2025eko bigarren hiruhilekoa
BPGa % 2,2 handitu da Euskadin 2025eko bigarren hiruhilekoan

Eustatek zabaldutako datuen arabera, urte arteko hazkundea % 1,4koa izan da, hau da, aurreko urteko bigarren hiruhilekoan baino 14 035 lanpostu gehiago sortu dira aurten.

Artxiboko argazkia: Irekia
EITB

Euskadiko Barne Produktu Gordinak (BPG) % 0,5 egin du gora 2025eko bigarren hiruhilekoan, urteko lehen hiru hilabeteetako datuekin alderatuta. Urte arteko hazkundea, berriz, % 2,2koa izan da. 

Enplegua, lanaldi osoko lanpostuak kontuan izanda, % 0,3 hazi da urteko bigarren hiruhilekoan, 2025eko lehen hiruhilekoaren aldean. Horrek esan nahi du urte arteko hazkundea % 1,4koa izan dela, hau da, aurreko urteko bigarren hiruhilekoan baino 14 035 lanpostu gehiago sortu direla, Eustatek landutako datuen arabera.

Urteko bigarren hiruhilekoko zenbatespen horiek Eustaten joan den uztailaren 16ko Hiruhilekoko Kontuen Aurrerapenean lortutako BPGren eta enpleguaren datuak berresten dituzte, bai hiruhileko arteko hazkundean, bai urte artekoan. 

Bestalde, Euskadiko BPGaren 2025eko bigarren hiruhilekoan zenbatetsitako urte arteko hazkundea ( % 2,2) Eurogunerako ( % 1,5) eta Europar Batasun osorako ( % 1,6) egindako azken estimazioen gainetik dago.

Eskaintzaren ikuspegitik, balio erantsiaren bilakaera positiboa izan da urte artean (2025eko bigarren hiruhilekoa 2024ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta) sektore ekonomiko guztietan, lehen sektorean izan ezik.

BPGak lurralde historikoetan izan duen bilakaerari dagokionez, 2025eko bigarren hiruhilekoan Arabak urte arteko % 2,0ko hazkundea izan du, Bizkaiak % 2,2koa eta Gipuzkoak % 2,3koa. Aurreko hiruhilekoaren aldean, hazkundea % 0,6koa izan da Araban, eta % 0,5ekoa Bizkaian eta Gipuzkoan.

