Pensionistas se manifiestan en las capitales de Euskadi para equiparar las pensiones mínimas con el SMI

18:00 - 20:00
Pensionistas se manifiestan en las calles de la capital alavesa. Imagen extraída del vídeo.
EITB

Última actualización

Cientos de personas se han sumado en Vitoria-Gasteiz y Donostia a las manifestaciones convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, para presionar en la votación del jueves en el Parlamento para lograr equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La manifestación de Bilbao se realizará a la tarde, en torno a las 18:00 horas.

