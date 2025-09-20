Pentsioak
Pentsiodunak Euskadiko hiriburuetan manifestatu dira gutxieneko pentsioak LGSarekin parekatzea eskatzeko

Ehunka pertsonak bat egin dute Gasteizen eta Donostian Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak deitutako manifestazioekin; hain zuzen ere, osteguneko Legebiltzarreko bozketan presioa egiteko, gutxieneko pentsioak Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS) parekatzea eskatzeko.
18:00 - 20:00

Pentsiodunen manifestazioa, Gasteizen. Bideotik ateratako irudia.

EITB

Soldatak Eusko Legebiltzarra Ekonomia Araba Bizkaia Gasteiz Pentsioak 2024 Manifestazioak Bilbo Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

