Pentsiodunak Euskadiko hiriburuetan manifestatu dira gutxieneko pentsioak LGSarekin parekatzea eskatzeko
Ehunka pertsonak bat egin dute Gasteizen eta Donostian Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak deitutako manifestazioekin; hain zuzen ere, osteguneko Legebiltzarreko bozketan presioa egiteko, gutxieneko pentsioak Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS) parekatzea eskatzeko.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Multiverse Computingek % 30 handituko du bere lantaldea Donostian
Software kuantikoan eta adimen artifizialean espezializatutako enpresa donostiarrak datorren urtean 60 pertsona kontratatzea aurreikusten du. 4 langile zituztela abiatu zuten konpainia 2019an, eta 260 izango dira laster.
Petronorreko enpresa batzordeak enpresaren egoera "tamalgarria" salatu du, eta "presio neurriekin" mehatxu egin du
Plantillako ordezkariek adierazi dute ez direla bete zuzendaritzarekin lortutako akordioak, eta nabarmendu dute "tamalgarria" dela Muskizko findegiko instalazioen egoera.
Urte amaierarako 4.000 plaza baino gehiagoko lan-eskaintza publikoa deitzea aurreikusten du Osakidetzak
Lehen Mailako Arretan betetzen zailak diren 169 plazaren esleipena amaitzen ari da Osakidetza, landa-eremuetako, arratsaldeko txandetako eta Etengabeko Arreta Guneetako asistentzia indartzeko.
BPGa % 2,2 handitu da Euskadin 2025eko bigarren hiruhilekoan
Eustatek zabaldutako datuen arabera, urte arteko hazkundea % 1,4koa izan da, hau da, aurreko urteko bigarren hiruhilekoan baino 14 035 lanpostu gehiago sortu dira aurten.
Horrelakoa izango da 2027tik aurrera egingo den euskal aireportuen handitzea
Loiuk, Forondak, Hondarribiak eta Noainek hobekuntzak egingo dituzte instalazioetan, Aenaren 2027-2031 inbertsio-planaren barruan, 13 milioi euroko inbertsio globalarekin.
Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAFi
Gobernuz Kanpoko Erakundeak salatu duenez, tranbia-lineak zabaltzeak legez kanpoko asentamendu israeldarrak sendotzen eta Jerusalem ekialdea anexionatzen laguntzen du.
Greba mugagabea deitu dute Maderas de Llodio enpresan irailaren 22tik aurrera
Ohar batean, enpresa-batzordeak salatu du enpresak "ekoizpenaren % 40 beste lantokietara eramateko asmoa" iragarri duela. "Horrek deslokalizazioa suposatzen du, Madelas de Llodioko lantegiaren eta gure eskualdearen etorkizuna arriskuan jartzen duena".
EAEko familiek inoiz baino gehiago gastatu dute ostalaritzan, 4.207 euro
Euskadiko etxeetako batez besteko gastua egonkor mantendu zen 2024an, baina aisiak eta jatetxeek pisua hartzen jarraitzen dute elikaduraren, garraioaren eta irakaskuntzaren aldean.
Auzitegiak artxibatu egin ditu 17 medikuren aurkako salaketak, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoko filtrazioengatik
Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita uztea erabaki du.