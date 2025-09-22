Karey Solano, de Lodosa, presenta un concurso para cerrar su fábrica y despedir a las 36 trabajadoras

La empresa Karey Solano, de Lodosa, ha presentado un procedimiento concursal de liquidación para cerrar su fábrica de gomas para suelas de calzado y despedir a las 36 personas que forman actualmente la plantilla, en su mayoría trabajadoras con mucha antigüedad y con una media de edad superior a los 50 años.



La representación sindical en la empresa son tres delegadas de CCOO, que denuncian en un comunicado que la dirección "ha actuado de mala fe", ocultándoles información y "engañando a los trabajadores y trabajadoras".



El concurso se presentó el 25 de junio y según el comité no se avisó a las delegadas, por lo que sostienen que durante ese tiempo se podrían haber tomado medidas para no generar más deuda.



La empresa, añade el comité, trasladaba a la representación legal que con los beneficios de la campaña anterior se podía aguantar hasta septiembre de 2025, pero "la verdadera intención de la dirección era liquidar la empresa, dejando a la plantilla en la calle y sin cobrar".



CCOO denuncia la situación de "precariedad e incertidumbre" en la que se encuentra la plantilla, que cobró la nómina de julio tarde y aún no ha recibido la de agosto. Además, la dirección pretende "despedir con la indemnización mínima legal y remitir a los trabajadores y trabajadoras al FOGASA".



El sindicato ha solicitado una reunión con el Gobierno de Navarra para que medie ante este cierre industrial, y defiende que la empresa asuma el pago de las indemnizaciones. CCOO afirma que los últimos movimientos mercantiles realizados por la empresa son indicios de que se quiere evitar el pago de deudas e indemnizaciones.