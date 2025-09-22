LAN-GATAZKA
Lodosako Karey Solanok konkurtsoa aurkeztu du lantegia itxi eta 36 langileak kaleratzeko

Langile gehienak antzinatasun handikoak dira, eta batez beste 50 urtetik gorakoak. CCOOk salatu du oraindik ez dutela abuztuko nomina jaso.
Kaleratzeen aurkako pankarta Karey Solanon. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lodosako Karey Solano enpresak likidazio-prozedura konkurtsala aurkeztu du oinetakoen zoletarako goma-fabrika ixteko eta gaur egun plantilla osatzen duten 36 pertsonak kaleratzeko, gehienak antzinatasun handiko langileak eta batez beste 50 urtetik gorakoak.

Enpresako ordezkaritza sindikala CCOOko hiru delegatu dira, eta ohar batean salatu dutenez, zuzendaritzak "fede txarrez jokatu du", informazioa ezkutatu die eta "langileak engainatu ditu".

Lehiaketa ekainaren 25ean aurkeztu zen, eta batzordearen arabera, ez zitzaien delegatuei abisatu. Epe horretan zor gehiago ez sortzeko neurriak har zitezkeela diote.

Batzordeak gaineratu duenez, enpresak jakinarazi zien aurreko urteko irabaziekin 2025eko irailera arte iraun zitekeela, baina "zuzendaritzaren benetako asmoa enpresa likidatzea zen, langileak kalean utzita eta kobratu gabe".

CCOOk plantillaren "prekarietate eta ziurgabetasun" egoera salatu du, uztaileko nomina berandu kobratu zutelako eta oraindik abuztukoa ez dutelako jaso ere egin. Gainera, zuzendaritzaren asmoa omen da "legezko gutxieneko kalte-ordainarekin kaleratzea eta langileak FOGASAra bidaltzea".

Sindikatuak bilera eskatu dio Nafarroako Gobernuari, itxieraren aurrean bitartekari lanak egin ditzan, eta enpresak kalte-ordainen ordainketa bere gain har dezan. CCOOk adierazi du enpresak egindako azken mugimenduek agerian uzten dutela enpresak zorrak eta kalte-ordainak ordaintzea saihestu nahi duela.

Lodosa Nafarroa Lan gatazkak Lana Ekonomia

