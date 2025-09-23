Trabajadores de Juaristi y Aitek de Azkoitia denuncian la "insostenible" situación de estas empresas
Los trabajadores y las trabajadoras de las empresas Juaristi y Aitek de Azkoitia (Gipuzkoa) han denunciado la "insostenible" situación por la que pasan ambas compañías, "sin un plan de viabilidad claro".
La plantilla se ha concentrado este martes, convocada por LAB, para denunciar que "la falta de propuestas concretas y de un plan de viabilidad claro por parte de la dirección, así como las irregularidades en los pagos y en la información, han puesto en riesgo tanto el futuro de los puestos de trabajo como la dignidad de los trabajadores".
En este contexto, han denunciado "el impago de cuatro nóminas, cinco meses de paga extra parcial y 16 meses de cotizaciones a Geroa (pensiones)".
Además, han censurado "la ausencia de un plan creíble por parte de la dirección que garantice la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo, el incumplimiento de las condiciones del ERTE en vigor desde mayo, así como la ocultación de información a la plantilla, como, por ejemplo, la venta de la nave".
También han lamentado que se han establecido criterios de pago "arbitrarios e injustos, con el objetivo de dividir a los trabajadores y debilitar su fuerza colectiva".
Según han señalado, la dirección "está preparando un cierre encubierto y ya el 40 % de la plantilla se ha visto obligada a marcharse sin recibir indemnización alguna".
Ante esta situación, LAB exige "un cambio profundo e inmediato en la dirección, basado en la transparencia y la profesionalidad, así como la presentación de un plan serio y viable que garantice el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo".
Al mismo tiempo, el sindicato reclama a las instituciones que "no se queden al margen y que se impliquen en la defensa de los derechos laborales y en la preservación del empleo".
El sindicato celebrará el viernes, 26 de septiembre, una manifestación en apoyo a la lucha de los trabajadores. La movilización partirá a las 19:00 horas de la plaza de Azkoitia.
Más noticias sobre economía
Karey Solano, de Lodosa, presenta un concurso para cerrar su fábrica y despedir a las 36 trabajadoras
La mayoría de la plantilla son personas con mucha antigüedad y con una media de edad superior a los 50 años. CCOO denuncia que aún no han recibido la nómina de agosto.
Los jardineros de Vitoria-Gasteiz convocan una manifestación para el viernes, día en el que cumplen seis meses en huelga
En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, la plantilla de la empresa Enviser ha mostrado su intención de "continuar con la lucha hasta conseguir unos salarios dignos, único elemento que desbloqueará el conflicto laboral". Además, los trabajadores han mostrado su disposición al acuerdo, pero para lograrlo consideran necesaria la "implicación real del Ayuntamiento de Vitoria".
¿Qué supone la nueva oferta del BBVA?
Según ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi Josu Ferreiro, profesor de la EHU, la entidad ha ajustado su propuesta a lo que venían reclamando buena parte de los accionistas del banco catalán, que rechazaron la primera oferta por considerarla insuficiente. Ferreiro ha detallado que la mejora radica en que el BBVA no pagará en metálico, sino en acciones propias, lo que conlleva una ventaja fiscal para los accionistas, al suponer un menor pago de impuestos. Con este movimiento, el banco presidido por Carlos Torres Vila iguala prácticamente el valor de mercado de las acciones del Sabadell, lo que incrementa las posibilidades de que la opa prospere, aunque implique un mayor coste para el propio BBVA. Preguntado sobre si podría haber una nueva mejora, el economista considera que es complicado: “El BBVA argumentaba que las acciones del Sabadell estaban sobrevaloradas. Ahora ya esa diferencia ha desaparecido. Habría que descartar otra oferta, esta sería la última”, ha afirmado. La entrevista se puede escuchar en el programa Boulevard, en GUAU, a partir del 02:50:00.
La planta de áridos sintéticos del Puerto de Bilbao de Petronor y O.C.O. Technology entrará en funcionamiento en 2026
El proyecto inició su construcción en 2024 y será la primera planta industrial en Europa continental que fabricará áridos sintéticos que capturan CO2 en su proceso de producción e incluso durante su vida útil.
BBVA mejora un 10 % su oferta por el Banco Sabadell
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha destacado que con esta mejora ponen "en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión". Sabadell responde que la opa del BBVA es ahora "peor que la original".
Maderas de Llodio, en huelga indefinida
El comité de empresa ha denunciado la intención de la compañía de trasladar el 40 % de la producción a otras plantas, lo que supone una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta" de Llodio y de la comarca.
Multiverse Computing ampliará un 30% su plantilla en Donostia
La empresa donostiarra especializada en software cuántico e inteligencia artificial prevé contratar a 60 personas el próximo año. La compañía se fundó en 2019 con cuatro empleados y pronto llegarán a los 260 y con previsiones de seguir creciendo.
Pensionistas se manifiestan en las capitales de Euskadi para equiparar las pensiones mínimas con el SMI
Cientos de personas se han sumado en Vitoria-Gasteiz y Donostia a las manifestaciones convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, para presionar en la votación del jueves en el Parlamento para lograr equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La manifestación de Bilbao se realizará a la tarde, en torno a las 18:00 horas.
El comité de empresa de Petronor denuncia la situación interna de la empresa, y amenaza con “medidas de presión”
La representación de la plantilla ha señalado la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la dirección, y destaca el "lamentable" estado de las instalaciones de la refinería de Muskiz (Bizkaia).