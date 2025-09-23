Trabajadores de Juaristi y Aitek de Azkoitia denuncian la "insostenible" situación de estas empresas

Los trabajadores y las trabajadoras de las empresas Juaristi y Aitek de Azkoitia (Gipuzkoa) han denunciado la "insostenible" situación por la que pasan ambas compañías, "sin un plan de viabilidad claro".

La plantilla se ha concentrado este martes, convocada por LAB, para denunciar que "la falta de propuestas concretas y de un plan de viabilidad claro por parte de la dirección, así como las irregularidades en los pagos y en la información, han puesto en riesgo tanto el futuro de los puestos de trabajo como la dignidad de los trabajadores".

En este contexto, han denunciado "el impago de cuatro nóminas, cinco meses de paga extra parcial y 16 meses de cotizaciones a Geroa (pensiones)".

Además, han censurado "la ausencia de un plan creíble por parte de la dirección que garantice la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo, el incumplimiento de las condiciones del ERTE en vigor desde mayo, así como la ocultación de información a la plantilla, como, por ejemplo, la venta de la nave".

También han lamentado que se han establecido criterios de pago "arbitrarios e injustos, con el objetivo de dividir a los trabajadores y debilitar su fuerza colectiva".

Según han señalado, la dirección "está preparando un cierre encubierto y ya el 40 % de la plantilla se ha visto obligada a marcharse sin recibir indemnización alguna".

Ante esta situación, LAB exige "un cambio profundo e inmediato en la dirección, basado en la transparencia y la profesionalidad, así como la presentación de un plan serio y viable que garantice el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo".

Al mismo tiempo, el sindicato reclama a las instituciones que "no se queden al margen y que se impliquen en la defensa de los derechos laborales y en la preservación del empleo".

El sindicato celebrará el viernes, 26 de septiembre, una manifestación en apoyo a la lucha de los trabajadores. La movilización partirá a las 19:00 horas de la plaza de Azkoitia.