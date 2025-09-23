Lan-gatazka
Azkoitiko Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten "egoera jasanezina" salatu dute

Orain urtebete inguru lehertu zen lan-gatazkaren berri emateko, agerraldia egin dute bi enpresetako langileek.  Uste dute zuzendaritzak "ezkutuko itxiera plan bat" duela.  130 lanpostu eta hainbat familia "arriskuan" daudela salatu dute. 

Juaristi eta Aitek enpresetako langileek elkarretaratzea egingo dute astearte honetan. Argazkia: LAB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jabe bera duten Azkoitiko Juaristi eta Aitek  enpresetako langileek "azken urtean jasaten ari diren egoera jasanezina" salatu dute. Maiatzaz geroztik, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea ezarrita du zuzendaritzak bi enpresa horietan,  langileek lau hilabetetako ordainsariak eta bost aparteko ordainsari kobratu gabe dituzte eta enpresak ez du plan bideragarri argirik, egoerari aurre egiteko. 

Hala azaldu dute enpresa-batzordeetako ordezkariek —LAB eta ELA sindikatuetako kideak—, goizean Azkoitian egin duten agerraldian. Esan dutenez, "zuzendaritzaren aldetik proposamen zehatzik eta plan bideragarri argirik ez" izateak eta "ordainketetan eta informazioan agertzen diren desberdintasunek", "lanpostuen etorkizuna eta langileen duintasuna arriskuan jarri dituzte", eta egoera horren aurrean,  mobilizazioei ekitea erabaki dute. "Langileen duintasuna ez dago salgai", nabarmendu dute. 

Beharginek uste dute "zuzendaritza ezkutuko itxiera bat prestatzen" ari dela. "Dagoeneko, langileen % 40 alde egitera behartua izan da, inolako kalte-ordainik gabe". Hori dela eta, zuzendaritzan "berehalako aldaketa sakona" egitea eskatu dute, "gardentasunean eta profesionaltasunean oinarritua".

Besteak beste, erregulazio espedientearen baldintzak ez betetzea eta "ordainketetan sailkapen arbitrario eta bidegabeak" ezartzea egozten dizkiote zuzendaritzari, "langileen batasuna apurtu eta indar kolektiboa ahultzeko helburuarekin".  Informazio ezkutatzea ere leporatzen diote, eta horren harira, langileek aipatu dute "pabilioi baten salmentaren inguruko" operazioaren berri ez zaiela eman. 

Sindikatuek erakundeei dei egin diete,  gatazkan esku-hartu eta "langileen eskubideak eta lanpostuak" defendatu ditzaten. 

Egoera salatzeko, langileek manifestazioa deitu dute ostiralerako: 19:00etan abiatuko da, Azkoitiko plazatik. 

 

Lan gatazkak lab sindikatua Gipuzkoa Azkoitia Ekonomia

