El Gobierno español descarta un traspaso completo a Euskadi de la gestión de los aeropuertos
Según publica Diario Vasco, el Gobierno español plantea que el Gobierno Vasco pueda opinar en las decisiones estratégicas, pero rechaza el traspaso completo por ser una competencia exclusiva del Estado
La negociación sobre los aeropuertos vascos se prevé complicada. El Gobierno Vasco planteará en la reunión del 1 de octubre en Madrid su aspiración de participar en la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia, pero el Ejecutivo español, según ha podido confirmar Diario Vasco, descarta la transferencia completa y se limita a abrir la puerta a que Euskadi pueda opinar en inversiones, planes aeroportuarios o conectividad.
La consejera de Gobernanza, Maria Ubarretxena, avanzó el lunes en Radio Euskadi que la gestión de los aeropuertos sería el siguiente paquete en las negociaciones de transferencias, aunque reconoció las dificultades que despierta. Entre las demandas vascas figuran poder decidir sobre los slots, las inversiones y participar en el accionariado de los aeródromos.
El Gobierno español, sin embargo, insiste en que los aeropuertos de interés general, condición que mantienen los tres vascos, son competencia exclusiva del Estado. Además, recuerda que Aena, el gestor aeroportuario, tiene un 49 % de capital privado, lo que dificulta un traspaso íntegro a Euskadi.
El acuerdo previo alcanzado en julio entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, que sirve de base para la cita de la próxima semana, ya recogía que no habría transferencia, pero sí la posibilidad de analizar la participación del Ejecutivo vasco en decisiones estratégicas.
El próximo miércoles se celebrará en Madrid la primera subcomisión en materia aeroportuaria. Ubarretxena acudirá en representación del Gobierno Vasco, en un foro en el que tratará de avanzar hacia una fórmula de gestión compartida, dentro del calendario que marca como objetivo completar las transferencias pendientes antes de final de año.
Fuentes del Gobierno Vasco aseguran a EITB que no se renuncia a ninguna transferencia, tampoco a la de aeropuertos, y que el siguiente paso a dar será acordar la "fórmula negocial", es decir, analizar cómo se consigue avanzar para lograr la gestión de los aeropuertos.
