Espainiako Gobernuak ez du onartu aireportuen kudeaketa osoa Euskadira transferitzea

Diario Vasco egunkariak argitaratu duenez, Eusko Jaurlaritzak erabaki estrategikoetan iritzia eman ahal izatea proposatu du Espainiako Gobernuak, baina osorik eskualdatzea baztertu du, Estatuaren eskumen esklusiboa delako.

Roissy en France (France), 03/07/2025.- Passengers inside Roissy-Charles de Gaulle Airport during a French air traffic controllers' strike, in Roissy-en-France outside Paris, France, 03 July 2025. The French UNSA-ICNA union has called for a two-day strike on 03 and 04 July over working conditions, causing travel disruption. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Aireportua. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak urriaren 1ean Madrilen egingo duen bileran planteatuko du Loiuko, Forondako eta Hondarribiko kudeaketan parte hartzeko asmoa, baina Espainiako Gobernuak, Diario Vascok berri eman duenez, ez du onartu eskumena osorik eskualdatzea, eta Euskadik inbertsioetan, aireportu-planetan edo konektibitatean iritzia eman ahal izateko atea ireki besterik ez du egingo.

Maria Ubarretxena Gobernantzako sailburuak astelehenean Radio Euskadin aurreratu zuenez, aireportuen kudeaketa da transferentzien negoziazioko hurrengo paketea, baina aitortu zuen horretarako bidean hainbat oztopo dagoela. EAEren eskarien artean daude slotei eta inbertsioei buruz erabaki ahal izatea eta aerodromoetako akzioetan parte hartzea.

Hala ere, Espainiako Gobernuak azpimarratu du intereseko aireportuak, EAEko hirurak, Estatuaren eskumen esklusiboa direla. Gainera, gogorarazi du Aenak, aireportuen kudeatzaileak, kapital pribatua duela (% 49), eta horrek zaildu egiten duela Euskadiri osorik eskualdatzea.

Uztailean Pedro Sanchezek eta Imanol Pradalesek lortutako akordioa da datorren asteko hitzordurako oinarria. Horretan jasot zen ez zela transferentziarik egongo, baina Eusko Jaurlaritzak erabaki estrategikoetan parte hartzeko aukera aztergai utzi zen.

Datorren asteazkenean aireportuen arloko lehen azpibatzordea egingo da, Madrilen. Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren ordezkari gisa joango da forora, eta kudeaketa partekaturako formula baterantz aurrera egiten saiatuko da, urtea amaitu aurretik egiteke dauden transferentziak osatzeko ezarritako egutegiaren barruan.

Bilboko Aireportua Hondarribiko aireportua Gasteizko Aireportua Ekonomia

LABek "udazken beroa" iragarri du patronalarentzat, EAErako LGS propio bat negoziatzea onartzen ez badu

Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, patronalak 1.500 euro gordineko LGS ezartzeko proposamena "blokeatzen" jarraitzen badu, LABek "gatazkak sortuko ditu mahaiz mahai diru-sarrera horien azpitik dauden sektore guztietan". Imanol Pradales lehendakariari ere dei egin dio, eta Confebaski "presioa" egiteko eskatu dio, negoziazio mahaian "eser dadin". Eusko Jaurlaritzak "horretarako baliabideak" dituela gaineratu du.

Zeintzuk dira BBVAren eskaintza berriaren gakoak?

Josu Ferreiro EHUko irakasleak Radio Euskadin egin duen elkarrizketa batean adierazi duenez, erakundeak Kataluniako bankuko akziodunen zati handi batek eskatzen zuenera egokitu du bere proposamena, lehen eskaintzari uko egin baitzioten, nahikoa ez zelakoan. Ferreirok zehaztu duenez, BBVAk ez du eskudirutan ordainduko, akzio propioetan baizik, eta horrek abantaila fiskala dakarkie akziodunei, zergak gutxiago ordaintzea dakarrelako. Mugimendu horrekin, Carlos Torres Vila buru duen bankuak Sabadellen akzioen merkatuko balioa berdindu du, eta horrek opak aurrera egiteko aukerak areagotu ditu, nahiz eta BBVAri berari kostu handiagoa ekarri. Hobekuntza berri bat egon litekeen galdetuta, ekonomialariak uste du zaila dela: "BBVAk argudiatu zuen Sabadellen akzioak gainbaloratuta zeudela. Orain, alde hori desagertu egin da. Beste eskaintza bat baztertu beharko litzateke, hau izango litzateke azkena", adierazi du. Elkarrizketa Boulevard saioan entzun daiteke, GUAUn, 02:50: 00etatik aurrera (jatorrizkoa, gaztelaniaz). 

