Adegi advierte de que el estancamiento de la industria lastra ya la economía

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Industriaren geldialdiak ekonomiaren hazkundea galarazten ari dela ohartarazi du Adegik
EITB

Tampoco están creciendo las facturaciones ni los pedidos, el empleo está creciendo menos y las empresas guipuzcoanas creen que pronto ese crecimiento será nulo.

Economía Trabajo Industria Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa Empresarios

