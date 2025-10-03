Geldialdia
Industriaren geldialdiak ekonomiaren hazkundea galarazten duela ohartarazi du Adegik

Industriaren geldialdiak ekonomiaren hazkundea galarazten ari dela ohartarazi du Adegik
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fakturazioak eta eskariak ez omen dira hazten azken boladan. Enplegua ere gutxiago hazten ari da, eta Gipuzkoako enpresek uste dute laster batean hazkunde hori “zero" izango dela.

Ekonomia Lana Industria Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Enpresaburuak

