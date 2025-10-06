Acuerdo entre la empresa y la plantilla de jardinería de Vitoria

La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) de jardinería han llegado este lunes a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava.



Las partes han mantenido este lunes una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.



Según ha señalado el representante de ELA Rafa Busto, el contenido concreto del principio de acuerdo no se dará a conocer hasta que se presente a los trabajadores.



Busto se ha mostrado muy satisfecho y ha confiado en que el preacuerdo reciba el aval de la plantilla para poder ser firmado el miércoles y que los jardineros vuelvan al trabajo al día siguiente, tras más de seis meses de huelga.



La plantilla, de ochenta trabajadores, comenzó el 26 de marzo la huelga en demanda de un convenio propio y para denunciar que sus condiciones laborales, que se rigen por el convenio estatal de jardinería establece unos salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional.