La cooperativa Dikar adquiere Ternua para "garantizar su continuidad" y "la industria del territorio"
El “éxito” de su propuesta se ha basado en "el compromiso con el territorio, las personas y el futuro de la marca" implementando con los valores de Mondragon.
La cooperativa de Corporación Mondragon Dikar ha comprado la empresa textil Ternua, en proceso concursal, según le ha autorizado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián.
Esta operación, que cuenta con la participación de Mondragón, "consolida su compromiso con el territorio y su apuesta por la industria vasca".
La cooperativa no ha informado cuánto abonará por Ternua y ha apuntado que esta adquisición se enmarca en su "estrategia de diversificación" y "refuerza su posición en el sector outdoor, donde ya opera con su marca Columbus, especializada en equipamiento para actividades al aire libre".
Asimismo, desde Dikar han señalado que su objetivo es "preservar el talento, la cultura y el compromiso que han hecho de Ternua lo que es hoy, integrando su experiencia en un proyecto compartido que refuerza el ecosistema empresarial y el arraigo en Euskadi".
