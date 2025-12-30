El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa

Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.