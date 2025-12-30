Compra de Ayesa
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa

Mikel Jauregi
Mikel Jauregi. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ayesa erosteko akordioa gaur eta bihar artean ixtea espero du Eusko Jaurlaritzak

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.

