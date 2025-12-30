AYESA

Ayesa erosteko akordioa gaur eta bihar artean ixtea espero du Eusko Jaurlaritzak

Mikel Jauregi
18:00 - 20:00
Mikel Jauregi. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak baieztatu duenez, Vital operazioan parte hartzeko aukera aztertzen ari da, baina oraindik ez du erabakirik hartu. "Ordu erabakigarriak" direla azpimarratu du.

Eusko Jaurlaritza Ekonomia

