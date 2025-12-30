Ayesa erosteko akordioa gaur eta bihar artean ixtea espero du Eusko Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak baieztatu duenez, Vital operazioan parte hartzeko aukera aztertzen ari da, baina oraindik ez du erabakirik hartu. "Ordu erabakigarriak" direla azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena da alokairuak Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera mugatzeko aukera. Hala ere, izendapena ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.
CAF buru duen partzuergoak Napoliko metroaren 10. linearako proiektuaren esleipena lortu du, 630 milioiren truke
Metroak gidatzeko sistema automatikoa duen bere lehen proiektua da.
Ordaindu gabeko etxeko lana EAEko BPGaren ia % 29 da
Batez ere emakumezkoek jarduten dute behar horretan, baina azken hogeita hamar urtean gizonezkoen inplikazioa % 15,8 puntu igo da.
Talgok otsailaren 3an bozkatuko du bere CEOaren kargu-uztea, ezohiko batzar batean
Gonzalo Urquijoren dimisio edo kargugabetzearekin batera, kontseiluak gobernu organoaren berrantolaketa zabala bozkatu beharko du, eta, besteak beste, Jose Antonio Jainaga eta Maria Teresa Echarri kontseilari izendatzea berretsiko du.
Erretiroa hartzeko adina 66 urte eta 10 hilera igoko da 2026an Hego Euskal Herrian
2026ko urtarrilaren 1etik aurrera, pentsioaren % 100arekin erretiroa hartu ahal izateko, 38 urte eta hiru hilabete baino gutxiago kotizatu duten langileek 66 urte eta 10 hilabeteko adinean hartu ahal izango dute erretiroa. Hau da, 2025ean baino bi hilabete geroago.
Inflazioa hamarren bat moteldu da abenduan, % 2,9ra arte, erregaien jaitsieragatik
Behin betiko datuak eta taldekako xehetasunak urtarrilaren 15ean argitaratuko dituzte.
Indarrean da etxebizitzaren arazoari irtenbideak eman asmo dizkion euskal legedi berria
Joan den abenduaren 11n, Eusko Legebiltzarrak premiazko neurriak jasotzen zituen lege-sorta bat onartu zuen, etxebizitzak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko.
Nekazaritza Ministerioak ez du beharrezko ikusten EAEko behi-azienda osoa txertatzea, Gipuzkoakoa bakarrik baizik
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak dermatosia nodularraren kontrako txertaketa EAE osorako eskatu duen arren, Espainiako Ministerioak uste du nahikoa dela Gipuzkoako eta Gipuzkoarekin muga egiten duten Arabako eta Bizkaiko bi gune txikitan bakarrik egitea.
Nafarroan, 2026an ere beherapenak izango dituzte hiri barruko eta hiriarteko garraio publikoaren erabiltzaileek
Datorren urtean ere Foru Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak bere horretan mantenduko dituzte Espainiako Gobernuaren garraio publikorako laguntzak.