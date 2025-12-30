San Sebastián aprueba su presupuesto municipal de 2026, que entrará en vigor este jueves
Las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.
El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria y de forma definitiva, el Presupuesto municipal para 2026, que asciende a 495 millones de euros y entrará en vigor este mismo jueves.
Tras la Junta de Gobierno local y la sesión plenaria, retrasada por un problema técnico con la traducción, el alcalde, Jon Insausti,, ha destacado que las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.
El alcalde ha subrayado la relevancia de contar con un presupuesto aprobado, en contraste con otras administraciones que carecen de él, y ha puesto en valor su carácter social. En este sentido, ha recordado que el presupuesto supone 2.619 euros por habitante y destina más de 40 millones de euros a políticas sociales, lo que lo convierte en el “más social de la historia” de la ciudad.
Asimismo, ha señalado que las cuentas sitúan a la ciudadanía en el centro de las decisiones municipales, reflejado en numerosas acciones concretas. El presupuesto fue aprobado inicialmente el pasado 27 de noviembre, y su aprobación definitiva se ha producido tras la tramitación de una enmienda presentada por el Colectivo 47 Etxebizitza/Por el Derecho a la Vivienda.
Te puede interesar
Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio
LAB advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.
ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla
Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar. Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.
Talgo someterá a votación el cese de su CEO en una junta extraordinaria el 3 de febrero
Junto al cese de Gonzalo Urquijo, el consejo deberá votar una amplia reorganización del órgano de gobierno y ratificar, entre otros, el nombramiento de José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri como consejeros dominicales.
El trabajo doméstico no remunerado equivale casi el 29 % del PIB de la CAV
En relación a la distribución por sexo, es fundamentalmente femenino, aunque la implicación de los hombres ha aumentado 15,8 puntos porcentuales en treinta años.
La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en Hego Euskal Herria
A partir del 1 de enero de 2026, para poder jubilarse con el 100 % de la pensión, aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a la edad de 66 años y 10 meses. Es decir, dos meses más que en 2025, cuando está situada en 66 años y 8 meses.
La inflación se modera una décima en diciembre, hasta el 2,9 %, por la bajada de los carburantes
Los datos definitivos se darán a conocer el 15 de enero.