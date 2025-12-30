San Sebastián aprueba su presupuesto municipal de 2026, que entrará en vigor este jueves

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria y de forma definitiva, el Presupuesto municipal para 2026, que asciende a 495 millones de euros y entrará en vigor este mismo jueves.

Tras la Junta de Gobierno local y la sesión plenaria, retrasada por un problema técnico con la traducción, el alcalde, Jon Insausti,, ha destacado que las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.

El alcalde ha subrayado la relevancia de contar con un presupuesto aprobado, en contraste con otras administraciones que carecen de él, y ha puesto en valor su carácter social. En este sentido, ha recordado que el presupuesto supone 2.619 euros por habitante y destina más de 40 millones de euros a políticas sociales, lo que lo convierte en el “más social de la historia” de la ciudad.

Asimismo, ha señalado que las cuentas sitúan a la ciudadanía en el centro de las decisiones municipales, reflejado en numerosas acciones concretas. El presupuesto fue aprobado inicialmente el pasado 27 de noviembre, y su aprobación definitiva se ha producido tras la tramitación de una enmienda presentada por el Colectivo 47 Etxebizitza/Por el Derecho a la Vivienda.