Donostiak 2026ko udal aurrekontua onartu du, eta ostegun honetan sartuko da indarrean

Kontuek etxebizitzan, garapen ekonomikoan, segurtasunean, garbiketan, hiri-mantentzean, garraio publikoan eta elkarteekiko harremanean jartzen dute arreta.
Agentziak | EITB

Donostiako Udalbatzak astearte honetan onartu du, ezohiko bilkuran eta behin betiko, 2026rako udal-aurrekontua, 495 milioi eurokoa, eta ostegun honetan bertan sartuko da indarrean.

Tokiko Gobernu Batzarraren eta osoko bilkuraren ondoren, itzulpengintzarekin izandako arazo tekniko baten ondorioz atzeratuta, Jon Insausti alkateak nabarmendu du etxebizitzari, garapen ekonomikoari, segurtasunari, garbitasunari, hiri-mantentzeari, garraio publikoari eta elkarte-sarearekiko harremanari ematen dietela garrantzia kontuek.

Alkateak azpimarratu du oso garrantzitsua dela aurrekontu onartua izatea, ez duten beste administrazio batzuekin alderatuta, eta bere izaera soziala nabarmendu du. Zentzu horretan, aurrekontuak biztanleko 2.619 euro suposatzen duela eta gizarte politiketara 40 milioi euro baino gehiago bideratzen dituela gogorarazi du, eta horrek hiriko “historiako sozialena” bilakatzen duela.

Era berean, kontuek herritarrak udal erabakien erdigunean kokatzen dituztela adierazi du, ekintza zehatz ugaritan islatuta. Aurrekontuari azaroaren 27an eman zitzaion hasierako onespena, eta 47 Etxebizitza/Etxebizitza Eskubidearen Alde taldeak aurkeztutako zuzenketa bat izapidetu ondoren eman zaio behin betiko onespena.

Donostia Donostiako Udala Ekonomia

