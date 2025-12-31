Osakidetza
El servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa será íntegramente público el 7 de enero

Los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa podrán optar entonces por ser subrogados en el sistema público de Salud en las mismas condiciones de su personal "ocupando las plazas correspondientes hasta la cobertura reglamentaria mediante OPE" o por continuar en la empresa en otro destino.
Euskaraz irakurri: Elgoibar eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua publikoa izango da urtarrilaren 7tik aurrera
Agencias | EITB

Última actualización

El servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa será íntegramente público a partir del 7 de enero y su personal asociado será subrogado por Osakidetza, ha informado el Departamento de Salud.

Representantes de esta Consejería y de Osakidetza han mantenido este martes un encuentro con miembros de la empresa Ambulancias Gipuzkoa y con sus trabajadores, a quienes han trasladado la fórmula laboral en la que seguirán ofreciendo el servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa a partir de la citada fecha.

Según ese acuerdo, los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa podrán optar por ser subrogados en el sistema público de Salud en las mismas condiciones de su personal "ocupando las plazas correspondientes hasta la cobertura reglamentaria mediante OPE". Además, la empresa les ofrecerá la posibilidad de continuar en ella en otro destino.

En un comunicado, el Departamento de Salud avanza además que a lo largo del 2026 se publificará también el servicio de San Sebastián y de esta manera el 100 % del servicio de ambulancias medicalizadas se prestará íntegramente desde Osakidetza.

"Con la publificación completa del Servicio de Ambulancias de Elgoibar y Tolosa, el Departamento de Salud reafirma el compromiso adquirido en el Pacto de Salud para avanzar en la publificación de servicios esenciales", explica la nota.

"Este proceso, ahora cumplido, forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada, que no sólo mantiene el compromiso de no superar el porcentaje actual de concertación sanitaria, sino que lo está reduciendo, con el objetivo de reforzar el sistema público de salud", aclara.

"Esta medida se enmarca en la apuesta del Gobierno Vasco por fortalecer el sistema sanitario público vasco, logrando una organización más eficiente y centrada en los pacientes, todo alineado con los compromisos recogidos en el Pacto Vasco de Salud", concluye. 

