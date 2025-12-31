El servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa será íntegramente público el 7 de enero
El servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa será íntegramente público a partir del 7 de enero y su personal asociado será subrogado por Osakidetza, ha informado el Departamento de Salud.
Representantes de esta Consejería y de Osakidetza han mantenido este martes un encuentro con miembros de la empresa Ambulancias Gipuzkoa y con sus trabajadores, a quienes han trasladado la fórmula laboral en la que seguirán ofreciendo el servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa a partir de la citada fecha.
Según ese acuerdo, los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa podrán optar por ser subrogados en el sistema público de Salud en las mismas condiciones de su personal "ocupando las plazas correspondientes hasta la cobertura reglamentaria mediante OPE". Además, la empresa les ofrecerá la posibilidad de continuar en ella en otro destino.
En un comunicado, el Departamento de Salud avanza además que a lo largo del 2026 se publificará también el servicio de San Sebastián y de esta manera el 100 % del servicio de ambulancias medicalizadas se prestará íntegramente desde Osakidetza.
"Con la publificación completa del Servicio de Ambulancias de Elgoibar y Tolosa, el Departamento de Salud reafirma el compromiso adquirido en el Pacto de Salud para avanzar en la publificación de servicios esenciales", explica la nota.
"Este proceso, ahora cumplido, forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada, que no sólo mantiene el compromiso de no superar el porcentaje actual de concertación sanitaria, sino que lo está reduciendo, con el objetivo de reforzar el sistema público de salud", aclara.
"Esta medida se enmarca en la apuesta del Gobierno Vasco por fortalecer el sistema sanitario público vasco, logrando una organización más eficiente y centrada en los pacientes, todo alineado con los compromisos recogidos en el Pacto Vasco de Salud", concluye.
Te puede interesar
ELA contabiliza 57 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025, 35 de ellas en Navarra
Por su parte, LAB eleva la cifra a 74 fallecidos, incluyendo a los trabajadores vascos muertos fuera del territorio. En todo caso, las muertes relacionadas con el trabajo sufren, un año más, un nuevo repunte.
Será noticia: Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa, mensaje de fin de año del lehendakari y Nochevieja
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa
Hoy vence el plazo fijado para sellar la adquisición de la antigua Ibermática, una operación que el Gobierno Vasco y los socios financieros implicados confían en culminar tras horas decisivas de negociación.
Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio
LAB advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.
San Sebastián aprueba su presupuesto municipal de 2026, que entrará en vigor este jueves
Las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.
ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla
Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar. Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.