Osakidetza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elgoibarko eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua publikoa izango da urtarrilaren 7tik aurrera

Gipuzkoako anbulantzietako langileek, orduan, aukera izango dute Osasun Sistema Publikoan subrogatuak izateko ordura arteko baldintza berberetan "dagozkien plazak EPE bidez egonkortu bitartean"; enpresan jarraitzeko aukera ere izango daute, baina beste lantoki batean.

Ambulancias Gipuzkoa
Gipuzkoako anbulantziak.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elgoibarko eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua erabat publikoa izango da urtarrilaren 7tik aurrera, eta bertako langileak subrogatu egingo ditu Osakidetzak, Osasun Sailak jakitera eman duenez.

Sail honetako eta Osakidetzako ordezkariak Ambulancias Gipuzkoa enpresako kideekin eta bertako langileekin bildu dira astearte honetan, eta bertan azaldu diete urtarrilaren 7tik aurrera zein lan-formularekin jarraituko den eskaintzen Elgoibarko eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua. 

Akordioaren arabera, Gipuzkoako anbulantzietako langileek Osasun Sistema Publikoan subrogatuak izateko aukera izango dute ordura arteko baldintza berberetan "dagozkien plazak LEP bidez egonkortu bitartean"; enpresan jarraitzeko aukera ere izango daute, baina beste lantoki batean.

Ohar batean, Osasun Sailak aurreratu duenez, 2026an Donostiako zerbitzua ere publiko egingo da eta, modu horretan, Osakidetzak osorik emango du Gipuzkoa osoko anbulantzia medikalizatuen zerbitzua. 

"Elgoibarko eta Tolosako Anbulantzia Zerbitzua publifikatuta, Osasun Sailak berretsi egiten du Osasun Itunean hartutako konpromisoa, aurrerpausoak ematea funtsezko zerbitzuak publiko egiteko", azaldu du oharrak.

"Orain bururaino eman den prozesu hau lankidetza publiko-pribatuaren ildo estrategikoaren parte da, eta itundutako zerbitzuen egungo portzentaia ez gainditzeko konpromisoari eusteaz gain, osasun-sistema publikoa indrtzeko helburuari erantzuten dio", argitu du. 

"Neurri hau Eusko Jaurlaritzak EAEko osasun-sistema publikoa indartzeko egindako apustuaren barruan kokatzen da. Horrela, antolaketa eraginkorragoa eta pazienteetan zentratua lortuko da, eta hori guztia Euskal Osasun Itunean jasotako konpromisoekin lerrokatuta egongo da", ondorioztatu du. 

Medikuak Eusko Jaurlaritza Osasuna Osakidetza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gipuzkoako anbulantzietako langileen agerraldia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anbulantzia-zerbitzua plantilla subrogatu gabe publifikatzea kritikatu du ELAk

ELAk jakinarazi duenez, Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritzak erabaki du indarrean dagoen kontratua bertan behera uztea, eta, urtarrilaren 7tik aurrera, zuzenean bere gain hartzea Tolosako eta Elgoibarko anbulantzia medikalizatuen kudeaketa. Zerbitzu horrek 45 profesional enplegatzen ditu gaur egun, mediku, erizain eta garraio sanitarioko teknikarien artean, eta salatu dutenez, "gaur egun horien lana mehatxupean dago".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X