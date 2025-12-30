Ambulancias
ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla

Gipuzkoako anbulantzietako langileen agerraldia
18:00 - 20:00
Rueda de prensa de los trabajadores. Foto: ELA sindikatua.
Euskaraz irakurri: Anbulantzia-zerbitzua plantilla subrogatu gabe publifikatzea kritikatu du ELAk

Última actualización

Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar.  Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.

Conflictos laborales Sindicato Ela Osakidetza Economía

Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda

Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
