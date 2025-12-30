Anbulantziak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anbulantzia-zerbitzua plantilla subrogatu gabe publifikatzea kritikatu du ELAk

Gipuzkoako anbulantzietako langileen agerraldia
18:00 - 20:00
Langileen prentsaurrekoa. Argazkia: ELA sindikatua.

Azken eguneratzea

ELAk jakinarazi duenez, Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritzak erabaki du indarrean dagoen kontratua bertan behera uztea, eta, urtarrilaren 7tik aurrera, zuzenean bere gain hartzea Tolosako eta Elgoibarko anbulantzia medikalizatuen kudeaketa. Zerbitzu horrek 45 profesional enplegatzen ditu gaur egun, mediku, erizain eta garraio sanitarioko teknikarien artean, eta salatu dutenez, "gaur egun horien lana mehatxupean dago".

Lan gatazkak Ela Sindikatua Osakidetza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X