Qué sube y qué baja este 2026: Guía de precios del nuevo año

Con 2026 a la vuelta de la esquina, es momento de adelantar algunos cambios que conllevará este inicio de año en materia económica. Según fuentes expertas, los precios continuarán creciendo, pese a moderar su subida. Es difícil precisar en qué medida se encarecerán los alimentos, la vivienda o las hipotecas, pero ya conocemos algunos precios para este nuevo año. Repasamos las subidas y bajadas más destacadas de este 2026:

Pensiones e IMV

Las pensiones contributivas subirán un 2,7 % y las mínimas lo harán un 7 %. Por otra parte, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4 %, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Transporte

Este 2026 continuarán las bonificaciones en el transporte público. Así las cosas, los y las menores de 15 años seguirán viajando gratis. La juventud de entre 15 y 25 años continuará disfrutando de una bonificación en el transporte público del 50 %, y el resto de usuarios, del 40 % (el coste será sufragado entre el gobierno central y las autoridades locales).

Peajes

Los precios se encarecerán en torno al 3 %. En Bizkaia, las tarifas de la AP-8, la Supersur y los túneles de Artxanda, todas gestionadas por Interbiak, aumentarán un 3,5 % (de 2 a 5 céntimos, dependiendo del vehículo y la vía). Sin embargo, la tarifa nocturna gratuita vigente hasta ahora desde medianoche hasta las 06:00 horas desaparecerá, y será de pago. El canon de uso para vehículos pesados de transporte de mercancías, que se aplica en varios tramos de la red foral (AP-8, N-240, N-636, N-637 y BI-625), también subirá un 3,5 %.

En Gipuzkoa, Bidegi incrementará el precio de los peajes de la AP-8, la AP-1 y la A-636 un 2,8 %. Esta subida no afectará al canon para camiones de la N-I y la A-15 (se mantiene invariable). Quienes cuenten con el sistema Abiatu verán repuntar un euro el importe máximo.

En Álava, se mantendrán los peajes en la AP-68, cuya concesión a la empresa Avasa expira en noviembre de 2026, cuando pasará a manos forales. A partir de esa fecha, la Diputación establecerá nuevos peajes, y según ha avanzado, serán mucho menores que los actuales.

En Navarra, las personas usuarias de la Autopista de Navarra (AP-15) notarán un incremento del 2,9 %, con descuentos de entre el 35 y el 68 % si se realizan viajes de ida y vuelta en un periodo de 72 horas.