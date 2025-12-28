INICIO DE AÑO
Qué sube y qué baja este 2026: Guía de precios del nuevo año

El arranque de año trae consigo una actualización de los precios de productos y servicios. Algunos, como el de la energía, el transporte o los impuestos municipales, son previsibles. Reunimos los precios que sí o sí deberán afrontar las familias vascas.
(Foto de ARCHIVO) Carro de la compra en un supermercado. IPC precios KPI prezioak supermerkatua erosketak EUROPA PRESS 14/11/2025
La cesta de la compra se encarecerá este 2026, aunque la subida no será tan acentuada. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: 2026a ate joka: zer garestituko da, zer merkatu?
author image

Eider Garaikoetxea O. | EITB

Última actualización

Con 2026 a la vuelta de la esquina, es momento de adelantar algunos cambios que conllevará este inicio de año en materia económica. Según fuentes expertas, los precios continuarán creciendo, pese a moderar su subida. Es difícil precisar en qué medida se encarecerán los alimentos, la vivienda o las hipotecas, pero ya conocemos algunos precios para este nuevo año. Repasamos las subidas y bajadas más destacadas de este 2026:

Pensiones e IMV

Las pensiones contributivas subirán un 2,7 % y las mínimas lo harán un 7 %. Por otra parte, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4 %, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Transporte

Este 2026 continuarán las bonificaciones en el transporte público. Así las cosas, los y las menores de 15 años seguirán viajando gratis. La juventud de entre 15 y 25 años continuará disfrutando de una bonificación en el transporte público del 50 %, y el resto de usuarios, del 40 % (el coste será sufragado entre el gobierno central y las autoridades locales).

Peajes

Los precios se encarecerán en torno al 3 %. En Bizkaia, las tarifas de la AP-8, la Supersur y los túneles de Artxanda, todas gestionadas por Interbiak, aumentarán un 3,5 % (de 2 a 5 céntimos, dependiendo del vehículo y la vía). Sin embargo, la tarifa nocturna gratuita vigente hasta ahora desde medianoche hasta las 06:00 horas desaparecerá, y será de pago. El canon de uso para vehículos pesados de transporte de mercancías, que se aplica en varios tramos de la red foral (AP-8, N-240, N-636, N-637 y BI-625), también subirá un 3,5 %.

En Gipuzkoa, Bidegi incrementará el precio de los peajes de la AP-8, la AP-1 y la A-636 un 2,8 %. Esta subida no afectará al canon para camiones de la N-I y la A-15 (se mantiene invariable). Quienes cuenten con el sistema Abiatu verán repuntar un euro el importe máximo.

En Álava, se mantendrán los peajes en la AP-68, cuya concesión a la empresa Avasa expira en noviembre de 2026, cuando pasará a manos forales. A partir de esa fecha, la Diputación establecerá nuevos peajes, y según ha avanzado, serán mucho menores que los actuales. 

En Navarra, las personas usuarias de la Autopista de Navarra (AP-15) notarán un incremento del 2,9 %, con descuentos de entre el 35 y el 68 % si se realizan viajes de ida y vuelta en un periodo de 72 horas.

Energía

Independientemente del consumo particular, la parte fija de la factura de electricidad bajará un 1,3 % en 2026 en el caso de clientes domésticos, y aún más, un 4,1 %, para las empresas.

En cuanto al gas, la tarifa de gas regulada individual se abaratará un 8,7 % a partir del 1 de enero, mientras que la tarifa vecinal bajará entre un 5,7 % y un 8,7 %, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, cabe recordar que se ha prorrogado el bono social eléctrico, con descuentos del 42,5 % para las personas vulnerables y en el 57,5 % para las vulnerables severas.

Impuestos municipales

Los ayuntamientos de las cuatro capitales han actualizado sus tributos para este 2026. En Bilbao, el consistorio aplicará por primera vez la tasa de basuras, que se encarecerá un 45 %, aunque es posible obtener descuentos si se utiliza el contenedor de residuos orgánicos (marrón). El resto de tributos serán congelados. San Sebastián aplicará una subida general del 2 % en los impuestos municipales, y elevará un 4,25% la tasa de residuos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por su parte, incrementará los tributos un 2,5 %. Por último, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona incrementará las tasas en un 2,5 %, en torno al IPC, y la mayor subida se notará en la tasa de residuos, que se encarecerá en la capital navarra unos 25 euros al año. 

IPC Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

