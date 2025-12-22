POLÍTICA
EH Bildu pacta con el Gobierno español prorrogar el escudo social durante todo 2026

Entre las medidas acordadas figuran la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico.

MADRID, 22/07/2025.- La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua interviene en el Pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Chema Moya
Mertxe Aizpurua, en una imagen de archivo. Foto: EFE
EITB

Última actualización

EH Bildu ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno español para mantener el escudo social durante todo 2026. El compromiso se plasmará en un decreto de medidas sociales que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días y que ampliará protecciones clave que expiraban el 31 de diciembre.

Entre las medidas acordadas figuran la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico, según ha confirmado la coalición.

El acuerdo llega tras semanas de negociaciones y en un contexto marcado por las dificultades económicas de miles de hogares. Desde EH Bildu subrayan que la continuidad de estas medidas aporta estabilidad y seguridad a personas y familias que atraviesan situaciones de especial fragilidad.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha señalado que el escudo social responde a demandas sostenidas en el tiempo por amplios sectores sociales y colectivos que reclamaban mantener estas protecciones más allá de 2025.

EH Bildu considera que la prórroga tendrá un impacto directo tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español y permitirá ofrecer certeza y tranquilidad a los hogares con mayores dificultades económicas.

El grupo soberanista vasco ha adelantado, además, que seguirá trabajando durante la legislatura para avanzar en ámbitos como los derechos laborales, la alimentación o el acceso a la vivienda, que considera esenciales para garantizar unas condiciones de vida dignas.

