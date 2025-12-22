POLITIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Babes sozialerako neurriak 2026 urte osoan luzatzea hitzartu du EH Bilduk Espainiako Gobernuarekin

Adostutako neurrien artean daude, besteak beste, beste bizilekurik ez duten familia zaurgarrientzat etxegabetzeak debekatzea, oinarrizko hornidurak (argia, ura eta gasa) ez etetea eta bonu sozial elektrikoa luzatzea.

MADRID, 22/07/2025.- La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua interviene en el Pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Chema Moya
Mertxe Aizpurua, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk akordioa lortu du Espainiako Gobernuarekin, eta 2026ra arte luzatuko dira babes sozialerako neurriak. Konpromisoa datozen egunetan onartuko du Ministroen Kontseiluak eta dekretu batean islatuko da. Dekretuak abenduaren 31n amaitzen ziren babes neurriak luzatuko ditu.

Adostutako neurrien artean daude, besteak beste, beste bizilekurik ez duten familia zaurgarriak etxegabetzea debekatzea, oinarrizko hornidurak (argia, ura eta gasa) ez etetea eta bonu sozial elektrikoa luzatzea. Hori jakinarazi du koalizioak.

Akordioa hainbat astez negoziaziatzen jardun ondoren iritsi da. EH Bilduk azpimarratu duenez, neurriok luzatzea egonkortasuna eta segurtasuna emango die egoera zaurgarrian dauden lagun eta familiei.

Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak adierazi duenez, babes sozialerako neurri horiek 2025etik aurrera ere indarrean egotea eskatzen zuten sektore sozial eta kolektibo askok egindako eskaerei erantzuten die.

EH Bilduren ustez, luzapenak eragin zuzena izango du Euskal Herrian eta Espainiako Estatuan, eta egonkortasuna eta lasaitasuna emango die zailtasun ekonomiko handienak dituzten herritarrei.

Euskal taldeak adierazi du, gainera, legegintzaldian lanean jarraituko duela hainbat arlotan aurrera egiteko, hala nola lan-eskubideetan, elikaduran eta etxebizitza eskuratzeko eskubideetan, horiek ezinbestekoak baitira bizi-baldintza duinak bermatzeko.

EH Bildu Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ernaik eskuin-muturraren igoeraren aurka antolatzeko deia egin die gazteei

Bilbon egindako mobilizazioan, gazte erakundeak ideia erreakzionarioak eta euskararen aurkako erasoak salatu ditu. Itsas Kapitaintzaren aurrean, Espainiako bandera bat erre eta Bilbo euskalduna, antifaxista eta feminista aldarrikatu du. Era berean, ELAk eta LABek martxorako deitu duten greba orokorrarekin bat egin du, eta independentzia helburu dutela antolatzeko deia egin die gazteei.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X