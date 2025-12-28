El euríbor cerrará diciembre con una nueva subida, la quinta mensual consecutiva

El euríbor a un año, el indicador más utilizado para calcular las cuotas de las hipotecas a interés variable, sumará previsiblemente en diciembre su quinto mes al alza y cerrará en torno al 2,270 %, la tasa más alta desde marzo de este año, cuando se situó en el 2,398 %.



Pese a este incremento, las hipotecas con revisión anual, la mayoría, seguirán abaratándose, aunque ligeramente.



Al cierre de diciembre de 2024, el euríbor alcanzó el 2,436 %, con lo que una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años se ahorrará algo más de 12 euros mensuales o unos 150 al año.



En 2025, este indicador ha oscilado entre el máximo anual de enero, cuando alcanzó el 2,525 %; y el mínimo de junio, en el 2,081 %.



Cabe esperar que el euríbor se mantenga relativamente estable en los próximos meses, después de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera sin cambios los tipos de interés en la zona del euro en su última reunión de este mes de diciembre.