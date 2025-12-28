BALANTZEA
Euriborrak beste igoera batekin itxiko du urtea, bosgarren hilabetez jarraian igota

Igoera hori gorabehera, urteko berrikuspena duten hipotekak (gehienak) merkatu egingo dira, apur bat besterik ez bada ere.

Etxebizitzak. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Urtebeterako Euriborrak, interes aldakorreko hipoteken kuotak kalkulatzeko gehien erabiltzen den adierazleak, 5. hilabetez jarraian egingo du gora abenduan, eta % 2,270 inguruan itxiko du urtea, aurtengo martxotik izan den tasarik altuenenean, % 2,398koa izan baitzen orduan.

Igoera hori gorabehera, urteko berrikuspena duten hipotekak (gehienak) merkatu egingo dira, apur bat besterik ez bada ere.

2024ko abenduaren amaieran euriborra % 2,436ra iritsi zen; beraz, 25 urterako 150.000 euroko batez besteko hipoteka batek hilean 12 euro edo urtean 150 euro inguru aurreztu ditu.

2025ean, adierazle hori urtarrileko urteko maximoaren (% 2,525) eta ekaineko minimoaren (% 2,081) artean ibili da.

Datozen hilabeteetan, Euriborrak egonkor jarraitzea espero da, Europako Banku Zentralak (EBZ), abenduko azken bileran, euroguneko interes-tasak aldatu gabe utzi baititu.

