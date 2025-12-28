2026a ate-joka: zer garestituko da, zer merkatu?
Urtea hastearekin batera, eguneratu egingo dituzte hainbat produktu eta zerbitzuren prezioak. Zenbait salneurriren kasuan, hala nola elikagaiena edo etxebizitzena, zaila da aurreikuspenak egitea, baina beste batzuen gorabeherak jakinak dira. Honatx azken horien laburbilduma.
Urte berria hastear dugun honetan, komeni da familien gastua baldintzatuko duten hainbat salneurriren gorabeherak gogora ekartzea. Izan ere, zenbait produktu garestitu egingo dira 2026an; gutxi batzuk, aldiz, merkatu. Adituen arabera, prezioek gora egiten jarraituko dute, baina igoera apalagoa izango da. Ez dago esaterik zenbaterainokoa izango den elikagaien, etxebizitzaren edo hipoteken garestitzea, baina beste hainbat arlotan bai aurreratu ditzakegu aldaketak. Honakoak:
Pentsioak eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrera
Kotizazio bidezko pentsioak % 2,7 igoko dira, eta gutxienekoak, berriz, % 7. Bestalde, ezkontidea ardurapean dutenen pentsioak eta familia-kargak dituztenen alargun-pentsioak % 11,4 haziko dira, baita bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren zenbatekoa ere.
Garraioa publikoa
Aurten ere garraio publikoan deskontuak egiteko akordioa egin dute erakundeek. Hala, 15 urtez azpikoek doan bidaiatzeko aukera izango dute, eta 15-25 urtekoek erdi-prezioan izango dituzte garraiobide publikoak. Gainerako erabiltzaileek % 40ko hobaria izango dute (deskontua erdibana ordainduko dute Espainiako Gobernuak eta tokiko erakundeek).
Bidesariak
Autobideak erabiltzeagatik % 3 gehiago ordaindu beharko da batez beste. Bizkaian, AP-8aren, Hegoaldeko Saihesbidearen eta Artxandako tunelen bidesaria % 3,5 (2-5 zentimo, ibilgailuaren eta errepidearen arabera) garestituko du Interbiakek. Gaueko doako tarifa (00:00etatik 06:00etara), baina, desagertu egingo da, eta ordainpekoa izango da aurrerantzean. Kamioiek % 3,5 gehiago ordainduko dute AP-8, N-240, N-636, N-637 eta BI-625 errepideetan.
Gipuzkoan, Bidegik % 2,8ko igoera ezarriko du AP-8, AP-1 eta A-636 errepideetako bidesarietan. Garestitze hori ez da zaie kamioiei aplikatuko, eta N-1eko eta A-15eko kanona iazkoa izango da. Abiatu sistema dutenek, batez beste, euro bat gehiago ordaindu beharko dute.
Araban, ez da aldaketarik izango AP-68aren bidesarian. Avasa enpresak 2026ko azarora arte du autobideen esleipena, eta autobidearen kudeaketa foru erakundearen esku geratuko da hortik aurrera. Arabako Foru Aldundiak iragarri du bidesariak nabarmen merkatuko direla orduan. "Prezio soziala ezarriko dugu", argitu dute.
Nafarroan, AP-15aren erabiltzaileek % 2,9ko garestitzea igarriko dute, baina % 35,68ko deskontuak izango dira joan-etorriak 72 orduren buruan egiten dituztenentzat.
Energia
Azken prezioa norberaren kontsumoak ezartzen badu ere, argindarraren fakturaren gastu finkoa % 1,3 merkatuko da datorren urtean norbanakoen kasuan, eta % 4,1, berriz, enpresen kasuan.
Gas naturalari dagokionez, banako tarifa arautua % 8,7 merkatuko da urtarrilaren 1etik aurrera, eta auzo-tarifa, % 5,7 eta % 8,7 bitartean, Trantsizio Ekologikoaren Ministerioko iturriek aurreratu dutenez.
Gainera, bonu sozial elektrikoa indarrean egongo da beste urtebetez. Hartara, pertsona zaurgarriek % 42,5eko deskontua izango dute fakturan, eta oso zaurgarriek, % 57,5ekoa.
Udal zergak
Lau hiriburuetako udalek eguneratu egin dituzte 2026. urterako zergak. Bilboko Udalak lehen aldiz aplikatuko du zaborren tasa, eta % 45 garestituko da. Hala ere, deskontuak lor daitezke hondakin organikoen edukiontzia erabiltzen bada. Gainerako zergak izoztu egingo dituzte Bizkaiko hiriburuan. Donostian, % 2ko igoera orokorra ezarriko dute udal zergetan, eta % 4,25ekoa, hondakinen tasan. Gasteizko Udalak, bere aldetik, % 2,5eko gorakada aplikatuko du. Azkenik, Iruñerriko Mankomunitateak % 2,5eko igoera aplikatuko du tasetan; hondakinen zerga garestituko da gehien, eta Iruñean, urtean 25 euroko igoera izango dute.
