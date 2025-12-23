Pentsioak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak gutxieneko pentsioak % 7 igo eta autonomoen kuotak luzatuko ditu 2026rako

Urteko azken bileran erabaki dute ere, besteak beste, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera % 11,4 handitzea.

MADRID, 23/12/2025.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior a la última reunión del año del Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa. EFE/Chema Moya
Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroa eta Gobernuaren bozeramaile berria. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak onartu egin du, astearte honetan, pentsioen % 2,7ko igoera orokorra 2026rako, bai eta gutxieneko pentsioen igoera gehigarria ere, % 7 baino gehiago igoko direnak; kotizazio gabeko pentsioak eta bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren zenbatekoak, berriz, % 11,4 igoko dira.

Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak eta Gobernuaren bozeramaileak iragarri duenez, urteko azken bileran onartu dute ere, besteak beste, langile autonomoek ordaintzen dituzten kotizazio sozialak 2026an mantentzea.

Saizek adierazi du kuotak luzatu egingo direla kolektiboarekin negoziatzen jarraitzen den bitartean. Izan ere, datorren urterako igoera proposamen baten kontra agertu zen autonomoen kolektiboa eta Gobernuak atzera bota zuen.

Neurri guztiak dekretu berean jasoko dira, "ezkutu soziala" deritzonaren gainerako ekimenekin batera.

Kongresuan neurri guztiak biltzen dituen dekretu bat aurrera ateratzeko zailtasunen inguruan, bozeramaileak galdetu du "zer ezin zaion gustatu PPri" ekimen sorta horretatik. "Ordaintzaile txarraren aitzakiak dirudite", galdetu du.

Iaz ez zen pentsioen igoera baliozkotzea lortu bozketara bera bakarrik eraman arte, ez beste neurriekin batera, eta PPk aurten berriro jarri du eskakizun hori mahai gainean.

Pentsioei dagokienez, gogorarazi du % 2,7ko errebalorizazio orokorra, gutxi gorabehera, 570 euro gehigarri izango direla urtean batez besteko erretiro-pentsioa duten pertsonentzat; eta azken erreformak ezarri zuela igoera gehigarriak egingo zirela 2,5 milioi pertsona inguruk kobratzen dituzten gutxieneko eta kotizazio gabeko pentsioentzat.

Gutxienekoen artean, ehunekoa handiagoa izango da ezkontidea ardurapean duten pentsioen kasuan eta familia-kargak dituzten alargun-pentsioen kasuan; horiek ere % 11,4 igoko dira.

Zahartzaroko eta baliaezintasuneko pentsioak % 7,07 handituko dira 2026rako, zehaztu duenez.

% 2,7ko igoerak kotizaziopeko pentsiokoa jasotzen dituzten 9,4 milioi pertsonei egingo die mesede, baita Estatuko Klase Pasiboen Erregimenari dagozkion 734.900 pentsioei ere.

Negoziazioak autonomoekin

Autonomoen luzapenari dagokionez, Saizek adierazi du, datak ikusita, aukera horren alde egin dela, baina akordio bat bilatzeko lan egingo dela.

"Urtean zehar akordio bat lortzeko lanean ari gara", esan du ministroak, eta prest agertu da "2022an lortutako akordioa zabaltzen jarraitzeko”, "elkarrizketa sozialaren eta indar politikoen oniritzia izan zuen “mugarri, aldarrikapen historikoa".

Gobernuak, autonomoen elkarteek eta sindikatuek urtero negoziatu behar dute beren konturako langileek ordaintzen dituzten kotizazioen eguneraketa, benetako diru-sarreren arabera kotiza dezaten.

Horretarako, 2022an adostu zuten bezala, hamar urtetan zehar (2032an amaituz) hiru urtean behin hitzartu behar dituzte kotizazio-tarteak eta ordaindu beharreko kuotak. Hori 2026-2028 aldirako adostu behar zuten orain, baina ez da posible izan, adostasunik ez dagoelako.

Ministerioaren hasierako proposamenak 11 eta 207 euro arteko igoerak planteatzen zituen, eta autonomoen elkarteek "lapurreta bat" zela adierazi zuten. Hori dela eta, Gobernuak atzera egin zuen, eta lehenengo tarteak izoztea eta hilero 2,5 eta 14,75 euro arteko igoerak egitea eskaini zuen.

Dekretuak argi berdea ematen dio ingurumen-agenteek eta baso-suhiltzaileek erretiroa aurreratu ahal izateko kotizazio gehigarriari, eta, aldi berean, urtebete gehiago luzatzen du lehen mailako arretako medikuek, familia-medikuek eta pediatrek erretiro-pentsioa eta lana bateragarri egiteko aukera. 2023tik 2025era bitartean 1.200 profesionali eragin die.

Pentsioak 2025 Espainiako gobernua Espainia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X