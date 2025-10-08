Concurso de acreedores
El grupo Ternua vende la marca Loreak Mendian a la firma guipuzcoana Borobitex

La prestigiosa empresa textil de Arrasate está inmersa desde el pasado mes de junio en concurso voluntario de acreedores y está negociando con varios inversores la venta fraccionada de la empresa para saldar así su deuda.

Loreak Mendian, tienda de Bilbao.
EITB

Última actualización

El grupo Ternua, en concurso de acreedores desde junio, ha logrado vender la marca Loreak Mendian a la firma guipuzcoana Borobitex. 

La prestigiosa empresa textil de Arrasate se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde el pasado mes de junio, desde que explicó que, debido a la crisis global del sector textil, se encontraba sin poder afrontar una deuda de 16 millones de euros. 

Ternua Group tenía cuatro marcas, la propia Ternua, calcetines Lorpen, Astore y Loreak Mendian, y lleva negociando meses con varios inversores la venta de la empresa por partes, con el fin de saldar la deuda.

Pues bien, el administrador concursal designado por el juez ha dado el visto bueno a la venta de la marca Loreak Mendian, que ha sido adquirida por la empresa guipuzcoana Borobitex y con la que se garantiza el puesto de 18 trabajadores.

Las negociaciones para la venta de las otras tres marcas continúan. Ese es ahora el reto para poder asegurar el puesto a los 180 trabajadores del equipo. 

