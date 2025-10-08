Hartzekodunen konkurtsoa
Ternua taldeak Gipuzkoako Borobitex enpresari saldu dio Loreak Mendian marka

Joan den ekainetik, borondatezko hartzekodunen konkurtsoan sartua da Arrasateko ehungintza enpresa ospetsua. Hainbat inbertitzailerekin negoziatzen ibili da hilabeteotan enpresa zatika saldu eta zorra kitatzeko.

EITB

Azken eguneratzea

Arrasateko Ternua ehungintza taldeak Gipuzkoako Borobitex enpresari saldu dio Loreak Mendian marka.

Joan den ekainetik, borondatezko hartzekodunen konkurtsoan sartua da Arrasateko ehungintza enpresa ospetsua, ehungintzaren krisi globalak bultzatuta 16 milioi euroko zorrari aurre egin ezinda zegoela azaldu zuenetik.

Lau marka zituen Ternua taldeak, Ternua bera, Lorpen galtzerdiak, Astore eta Loreak Mendian, eta hainbat inbertitzailerekin negoziatzen ari da hilabeteotan enpresa zatika saldu eta zorra kitatzeko.

Bada, epaileak izendatutako lehiaketaren administratzaileak oniritzia eman dio Loreak Mendian marka saltzeari, eta Gipuzkoako Borobitex enpresak erosi du. Salerosketari esker, 18 langileren lanpostuak bermatuko dira.

Beste hiru markak saltzeko negoziazioek jarraitu egiten dute. Horixe da, orain, erronka, taldeko 180 langileen lanpostuak babesteko. 

