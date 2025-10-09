Hartzekodunen konkurtsoa
Dikar kooperatibak Ternua ehungintza taldea erosi du “jarraitutasuna” eta “lurralde industria bermatzeko” helburuarekin 

Proposamenaren “arrakasta”  kooperatibak erakutsi duen “lurraldearekiko, pertsonekiko eta markaren etorkizunarekiko konpromisoan” oinarritu da.

Agentziak | EITB

Mondragon Korporazioko Dikar kooperatibak Ternua ehungintza enpresa erosi du hartzekodunen konkurtsoaren bitartez, Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko epaitegiak onespena eman du eta.

Mondragon Korporazioaren parte-hartzea duen operazioak "lurraldearekin duen konpromisoa eta euskal industriaren aldeko apustua sendotzea du helburu".

Kooperatibak ez du jakinarazi zenbat ordainduko duen Ternuaren salerosketan, outdoor sektorean duen posizioa sendotzeko "dibertsifikazio estrategia" gisa aurkeztu dute. Horrela, aire zabaleko jardueretarako ekipamenduan espezializatuta dagoen Columbus markarekin batera lehiatuko da merkatuan.

Kooperatibak adierazi dutenez, "Ternua gaur egun den bezalakoa bihurtu duten talentu, kultura eta konpromisoa zaintzea da helburua. Euren esperientzia proiektu partekatu batean integratu eta Euskadiko enpresa-ekosistema indartzeko”.

