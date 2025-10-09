Dikar kooperatibak Ternua ehungintza taldea erosi du “jarraitutasuna” eta “lurralde industria bermatzeko” helburuarekin
Proposamenaren “arrakasta” kooperatibak erakutsi duen “lurraldearekiko, pertsonekiko eta markaren etorkizunarekiko konpromisoan” oinarritu da.
Mondragon Korporazioko Dikar kooperatibak Ternua ehungintza enpresa erosi du hartzekodunen konkurtsoaren bitartez, Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko epaitegiak onespena eman du eta.
Mondragon Korporazioaren parte-hartzea duen operazioak "lurraldearekin duen konpromisoa eta euskal industriaren aldeko apustua sendotzea du helburu".
Kooperatibak ez du jakinarazi zenbat ordainduko duen Ternuaren salerosketan, outdoor sektorean duen posizioa sendotzeko "dibertsifikazio estrategia" gisa aurkeztu dute. Horrela, aire zabaleko jardueretarako ekipamenduan espezializatuta dagoen Columbus markarekin batera lehiatuko da merkatuan.
Kooperatibak adierazi dutenez, "Ternua gaur egun den bezalakoa bihurtu duten talentu, kultura eta konpromisoa zaintzea da helburua. Euren esperientzia proiektu partekatu batean integratu eta Euskadiko enpresa-ekosistema indartzeko”.
Albiste gehiago
Ryanairrek txalotu egin du eskuko ekipajearen espedientea, eta Kontsumok “airelineak defendatzea” leporatu dio EBri
Europako Batzordeak zalantzan jarri ditu Espainiako Gobernuak kostu txikiko hegaldien bost konpainiari ezarritako 179 milioiko zigorrak; kontsumitzaileek eta Bustinduy ministroak, berriz, Bruselaren “menpekotasuna” salatu dute aireko sektorearen presioen aurrean.
Gasteizko lorezainak gaur itzuli dira lanera, sei hilabete baino gehiago greban egon ondoren
Akordioa sinatu berri eta hura eskuetan zutela, pozik atera ziren atzo Lan Harremanen egoitzatik. Enviser enpresarekin itxitako akordioak langileen gehiengoaren babesa lortu du, eta % 25eko soldata-igoera eta lanaldia murriztea jasotzen ditu, besteak beste.
Red Electricak "premiazko neurriak" eskatu ditu, beste itzalaldi bat eragin dezaketen tentsio aldaketak atzemanda
Azken bi asteotan, sare-elektrikoan hainbat gorabehera atzeman dituzte, tartean, "tentsioaren bat bateko aldaketak". Horrek, "argindar eskariaren edota eskaintzaren deskonexioa" eragin dezake, eta sare-elektriko osoa desegonkortu.
Garraio Ministerioak Bilboko aireportua handitzea onartu du
Planak aireontziak aparkatzeko plataforma eta aparkaleku publikoen eremua handitzea jasotzen du, baita karga-eremua berrantolatzea ere.
Ternua taldeak Gipuzkoako Borobitex enpresari saldu dio Loreak Mendian marka
Joan den ekainetik, borondatezko hartzekodunen konkurtsoan sartua da Arrasateko ehungintza enpresa ospetsua. Hainbat inbertitzailerekin negoziatzen ibili da hilabeteotan enpresa zatika saldu eta zorra kitatzeko.
Bruselak altzairuaren gaineko muga-zergak bikoiztea proposatu du, Txinaren esportazioetatik babesteko
Proposamena Europako Parlamentuak eta estatu-kideek onartu beharko dute, aurrera egiteko.
Gasteizko lorezainek akordioa berretsi dute eta amaiera emango diote 6 hilabete baino gehiagoko grebari
% 25eko soldata-igoera lineala, urteko lanaldia murriztea, erretiro partziala hartu ahal izatea eta baimenak hobetzea lortu dute akordioari esker.
Eusko Jaurlaritzak bi milioi euro gehiago jarriko ditu emisio gutxiagoko ibilgailuak erosteko dirulaguntza-programan
Emisio gutxiagoko autoak erosteko dirulaguntza-programaren hasierako aurrekontua —5 milioi euro— agortu da, eta dagoen eskariari erantzuteko erabaki du zenbatekoa handitzea.
Soldata-arrakala % 9koa da EAEn
Gogorarazi beharra dago, halaber, Estatistikako Espainiako Institutuaren arabera, 2023an, gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala % 12,81ekoa zela.