Langile bat hil da Laudion, lan-istripu ez-traumatiko batean

LABek ohartarazi du heriotza horiek presio, estres eta lanaldi luzeetan gertatzen direla, eta lan eskubideak bermatuko dituzten politikak eskatu ditu.

Agentziak | EITB

LABek salatu duenez, 58 urteko langile bat hil da Laudion lan istripu ez traumatiko batean, heriotza eragin duten istripuen artean ezbehar motarik ohikoena. Sindikatuak ohartarazi du heriotza horiek presio, estres eta lanaldi luzeetan gertatzen direla, eta lan eskubideak bermatuko dituzten politikak eskatu ditu.

Egun berean, beste bi istripu larri izan ziren Euskadin eta Nafarroan, Azagrako 59 urteko langile baten kasua barne. LABek "beste egun beltz bat"dela esan du eta lan prekarietateak eta lan gainkargak langileen osasunean eragin zuzena dutela ohartarazi du, istripu hauetako asko ekidin daitezkeenak izanik.

Sindikatuak azpimarratu du istripuak ez direla kasualitatea, prekarizazioaren eta azpikontratazioaren ondorio baizik. Borondate politikoa eskatzen du langileen bizitza babesteko eta enpresen inpunitatearekin amaitzeko, segurtasuna eta ongizatea lehenetsiko dituen lan harremanen aldaketa sakon baten alde eginez.

