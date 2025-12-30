Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio

LAB ha denunciado la muerte de un trabajador de 58 años en Llodio por un accidente laboral no traumático, el tipo de siniestro más común entre los accidentes mortales. El sindicato advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.

El mismo día se registraron otros dos accidentes mortales en Euskadi y Navarra, incluido el caso de una trabajadora de 59 años en Azagra. LAB ha calificado la jornada como "otro día negro" y ha alertado de que la precariedad laboral y la sobrecarga de trabajo afectan directamente a la salud de los empleados, siendo muchos de estos accidentes evitables.

El sindicato subraya que los accidentes no son casualidad, sino consecuencia de la precarización y la subcontratación. Exige voluntad política para proteger la vida de los trabajadores y acabar con la impunidad empresarial, apostando por un cambio profundo en las relaciones laborales que priorice la seguridad y el bienestar.