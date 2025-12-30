Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio
LAB ha denunciado la muerte de un trabajador de 58 años en Llodio por un accidente laboral no traumático, el tipo de siniestro más común entre los accidentes mortales. El sindicato advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.
El mismo día se registraron otros dos accidentes mortales en Euskadi y Navarra, incluido el caso de una trabajadora de 59 años en Azagra. LAB ha calificado la jornada como "otro día negro" y ha alertado de que la precariedad laboral y la sobrecarga de trabajo afectan directamente a la salud de los empleados, siendo muchos de estos accidentes evitables.
El sindicato subraya que los accidentes no son casualidad, sino consecuencia de la precarización y la subcontratación. Exige voluntad política para proteger la vida de los trabajadores y acabar con la impunidad empresarial, apostando por un cambio profundo en las relaciones laborales que priorice la seguridad y el bienestar.
Te puede interesar
San Sebastián aprueba su presupuesto municipal de 2026, que entrará en vigor este jueves
Las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.
ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla
Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar. Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.
Talgo someterá a votación el cese de su CEO en una junta extraordinaria el 3 de febrero
Junto al cese de Gonzalo Urquijo, el consejo deberá votar una amplia reorganización del órgano de gobierno y ratificar, entre otros, el nombramiento de José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri como consejeros dominicales.
El trabajo doméstico no remunerado equivale casi el 29 % del PIB de la CAV
En relación a la distribución por sexo, es fundamentalmente femenino, aunque la implicación de los hombres ha aumentado 15,8 puntos porcentuales en treinta años.
La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en Hego Euskal Herria
A partir del 1 de enero de 2026, para poder jubilarse con el 100 % de la pensión, aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a la edad de 66 años y 10 meses. Es decir, dos meses más que en 2025, cuando está situada en 66 años y 8 meses.
La inflación se modera una décima en diciembre, hasta el 2,9 %, por la bajada de los carburantes
Los datos definitivos se darán a conocer el 15 de enero.