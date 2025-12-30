ACCIDENTE LABORAL
Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio

LAB advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.
Euskaraz irakurri: Langile bat hil da Laudion, lan-istripu ez-traumatiko batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

LAB ha denunciado la muerte de un trabajador de 58 años en Llodio por un accidente laboral no traumático, el tipo de siniestro más común entre los accidentes mortales. El sindicato advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.

El mismo día se registraron otros dos accidentes mortales en Euskadi y Navarra, incluido el caso de una trabajadora de 59 años en Azagra. LAB ha calificado la jornada como "otro día negro" y ha alertado de que la precariedad laboral y la sobrecarga de trabajo afectan directamente a la salud de los empleados, siendo muchos de estos accidentes evitables.

El sindicato subraya que los accidentes no son casualidad, sino consecuencia de la precarización y la subcontratación. Exige voluntad política para proteger la vida de los trabajadores y acabar con la impunidad empresarial, apostando por un cambio profundo en las relaciones laborales que priorice la seguridad y el bienestar.

Accidentes Laborales Llodio Economía

Te puede interesar

Gipuzkoako anbulantzietako langileen agerraldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla

Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar.  Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.
Tolosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda

Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
