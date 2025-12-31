EROSKETA ESTRATEGIKOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ayesaren erosketa ixteko azken orduak

Gaur amaituko da garai bateko Ibermatica erosteko ezarritako epea, eta Eusko Jaurlaritzak eta inplikatutako finantza-bazkideek espero dute hurrengo orduetan gauzatzea.

Sede de Ayesa
Ayesako egoitza. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur amaituko da Ayesa erosteko akordioa ixteko eman zuten epea. Kutxabankek, BBK Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzak osatzen duten partzuergoa azken xehetasunak ematen ari da eta baikor dira, operazioa egingo dela uste dute.

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ziurtatu du "negoziaziorako funtsezko orduak" direla, eta akordioa gaur ixtea espero duela, ezarritako epea amaitu baino lehen.

Jauregik azaldu duenez, eragiketak hiru fase ditu: eskaintza esleitzea, erosketa-akordioa sinatzea eta, ondoren, notario aurreko itxiera formala, akzio-aldaketen ziurtagiriarekin. Azken fase hori hiru eta lau hilabete artean luza daiteke, eta epe horretan akzioen banaketa alda daiteke.

Testuinguru horretan, sailburuak baieztatu du Vital Fundazioa proiektuan ondorengo fasean sartzea aztertzen ari dela, akzio-egitura birdefinitzen denean. Beraz, ez litzateke sartuko sinaduraren hasierako unean.

Jauregik azpimarratu du Ayesa erostea aukera estrategikoa dela Euskadirentzat, bai enpresak lurraldean dituen 2.000 lanpostu inguru bermatzeko, baita etorkizuneko proiekzioa duen konpainia baten erabakigunea berreskuratzeko ere.

Sailburuak nabarmendu duenez, Ayesak erosi zuenean Ibermatica Euskaditik atera zela, eta operazio honi esker, Gipuzkoako enpresa historikoa itzultzeaz gain, enpresa talde handiago bat ere sartuko litzateke.

Teknologia Gipuzkoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gipuzkoako anbulantzietako langileen agerraldia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anbulantzia-zerbitzua plantilla subrogatu gabe publifikatzea kritikatu du ELAk

ELAk jakinarazi duenez, Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritzak erabaki du indarrean dagoen kontratua bertan behera uztea, eta, urtarrilaren 7tik aurrera, zuzenean bere gain hartzea Tolosako eta Elgoibarko anbulantzia medikalizatuen kudeaketa. Zerbitzu horrek 45 profesional enplegatzen ditu gaur egun, mediku, erizain eta garraio sanitarioko teknikarien artean, eta salatu dutenez, "gaur egun horien lana mehatxupean dago".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X