Ayesaren erosketa ixteko azken orduak
Gaur amaituko da garai bateko Ibermatica erosteko ezarritako epea, eta Eusko Jaurlaritzak eta inplikatutako finantza-bazkideek espero dute hurrengo orduetan gauzatzea.
Gaur amaituko da Ayesa erosteko akordioa ixteko eman zuten epea. Kutxabankek, BBK Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzak osatzen duten partzuergoa azken xehetasunak ematen ari da eta baikor dira, operazioa egingo dela uste dute.
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ziurtatu du "negoziaziorako funtsezko orduak" direla, eta akordioa gaur ixtea espero duela, ezarritako epea amaitu baino lehen.
Jauregik azaldu duenez, eragiketak hiru fase ditu: eskaintza esleitzea, erosketa-akordioa sinatzea eta, ondoren, notario aurreko itxiera formala, akzio-aldaketen ziurtagiriarekin. Azken fase hori hiru eta lau hilabete artean luza daiteke, eta epe horretan akzioen banaketa alda daiteke.
Testuinguru horretan, sailburuak baieztatu du Vital Fundazioa proiektuan ondorengo fasean sartzea aztertzen ari dela, akzio-egitura birdefinitzen denean. Beraz, ez litzateke sartuko sinaduraren hasierako unean.
Jauregik azpimarratu du Ayesa erostea aukera estrategikoa dela Euskadirentzat, bai enpresak lurraldean dituen 2.000 lanpostu inguru bermatzeko, baita etorkizuneko proiekzioa duen konpainia baten erabakigunea berreskuratzeko ere.
Sailburuak nabarmendu duenez, Ayesak erosi zuenean Ibermatica Euskaditik atera zela, eta operazio honi esker, Gipuzkoako enpresa historikoa itzultzeaz gain, enpresa talde handiago bat ere sartuko litzateke.
Langile bat hil da Laudion, lan-istripu ez-traumatiko batean
LABek ohartarazi du heriotza horiek presio, estres eta lanaldi luzeetan gertatzen direla, eta lan eskubideak bermatuko dituzten politikak eskatu ditu.
Donostiak 2026ko udal aurrekontua onartu du, eta ostegun honetan sartuko da indarrean
Kontuek etxebizitzan, garapen ekonomikoan, segurtasunean, garbiketan, hiri-mantentzean, garraio publikoan eta elkarteekiko harremanean jartzen dute arreta.
Anbulantzia-zerbitzua plantilla subrogatu gabe publifikatzea kritikatu du ELAk
ELAk jakinarazi duenez, Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritzak erabaki du indarrean dagoen kontratua bertan behera uztea, eta, urtarrilaren 7tik aurrera, zuzenean bere gain hartzea Tolosako eta Elgoibarko anbulantzia medikalizatuen kudeaketa. Zerbitzu horrek 45 profesional enplegatzen ditu gaur egun, mediku, erizain eta garraio sanitarioko teknikarien artean, eta salatu dutenez, "gaur egun horien lana mehatxupean dago".
Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena da alokairuak Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera mugatzeko aukera. Hala ere, izendapena ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.
Ayesa erosteko akordioa gaur eta bihar artean ixtea espero du Eusko Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak baieztatu duenez, Vital operazioan parte hartzeko aukera aztertzen ari da, baina oraindik ez du erabakirik hartu. "Ordu erabakigarriak" direla azpimarratu du.
CAF buru duen partzuergoak Napoliko metroaren 10. linearako proiektuaren esleipena lortu du, 630 milioiren truke
Metroak gidatzeko sistema automatikoa duen bere lehen proiektua da.
Ordaindu gabeko etxeko lana EAEko BPGaren ia % 29 da
Batez ere emakumezkoek jarduten dute behar horretan, baina azken hogeita hamar urtean gizonezkoen inplikazioa % 15,8 puntu igo da.
Talgok otsailaren 3an bozkatuko du bere CEOaren kargu-uztea, ezohiko batzar batean
Gonzalo Urquijoren dimisio edo kargugabetzearekin batera, kontseiluak gobernu organoaren berrantolaketa zabala bozkatu beharko du, eta, besteak beste, Jose Antonio Jainaga eta Maria Teresa Echarri kontseilari izendatzea berretsiko du.