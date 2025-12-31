Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa
Hoy concluye el plazo que las partes se dieron para cerrar el acuerdo de compra de Ayesa, la antigua Ibermática. El consorcio integrado por Kutxabank, la Fundación BBK y el Gobierno Vasco está ultimando los detalles finales y mantiene el optimismo sobre el desenlace de la operación.
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha asegurado que se trata de “horas claves de negociación” y ha confiado en que el acuerdo pueda cerrarse hoy, antes de que expire el plazo marcado.
Jauregi ha explicado que la operación consta de tres fases: la adjudicación de la puja, la firma del acuerdo de compra y, posteriormente, el cierre formal ante notario, con la certificación de los cambios accionariales. Esta última fase puede prolongarse entre tres y cuatro meses, periodo durante el cual podría modificarse el reparto accionarial.
En ese contexto, el consejero ha confirmado que la Fundación Vital estudia incorporarse al proyecto en una fase posterior, cuando se redefina la estructura accionarial. Su entrada no se produciría, por tanto, en el momento inicial de la firma.
Quien no formará parte de la operación es la guipuzcoana Kutxa, que ha descartado la inversión. Jauregi ha mostrado su respeto por esta decisión y ha subrayado que la compra de Ayesa supone una oportunidad estratégica para Euskadi, tanto para garantizar los cerca de 2.000 empleos que la empresa mantiene en el territorio como para recuperar el centro de decisión de una compañía con proyección de futuro.
El consejero ha destacado además que, tras la salida de Ibermática de Euskadi con su compra por parte de Ayesa, la operación permitiría ahora no solo el regreso de la histórica firma guipuzcoana, sino también la incorporación de un grupo empresarial de mayor dimensión.
