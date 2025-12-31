Albiste izango dira: Ayesaren erosketa gauzatzeko azken orduak, lehendakariaren urte amaierako mezua eta urtezahar eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 31n, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Ayesa: Gauerdian amaitzen da Ayesa IT enpresaren salerosketa gauzatzeko epea, eta, beraz, datozen orduetan lortu daiteke akordioa. Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Kutxabanken Indar funtsak osatutako euskal partzuergoa ari da erosketa negoziatzen. Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ziurtatu du "negoziaziorako funtsezko orduak" direla, eta akordioa gaur ixtea espero duela, ezarritako epea amaitu baino lehen. Sailburuak baieztatu du Vital Fundazioa proiektuan ondorengo fasean sartzea aztertzen ari dela.
- Lehendakariaren urte amaierako mezua: Imanol Pradales lehendakariak urte amaierako mezua eskainiko du Donostiako Miramar jauregitik. Lehendakariaren mezua zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian (14:00etan), ETB1en (14:35ean) eta ETB2n (15:35ean).
- Urtezahar eguna: Gabon zahar gaueko ospakizunei begira Segurtasun Sailak eta hainbat udalek araudia errespetatu eta zentzuz jokatzeko eskatu dute. Donostian eta Iruñean debekatuta dago petardoak eta bengalak kalean erabiltzea, Gasteizen soilik urteko lehen ordu laurdenean dago baimenduta, eta Bilbon arduraz erabiltzeko eskatu dute. ETBk Gasteizko Plaza Berritik emango dio hasiera urte berriari. Aurten, Ilaski Serranok eta Xabier Usabiagak aurkeztuko dituzte kanpaiak ETB1en, eta Africa Baetak eta Sara Gandarak, berriz, ETB2n.
Zure interesekoa izan daiteke
Elgoibar eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua publikoa izango da urtarrilaren 7tik aurrera
Gipuzkoako anbulantzietako langileek, orduan, aukera izango dute Osasun Sistema Publikoan subrogatuak izateko ordura arteko baldintza berberetan "dagozkien plazak EPE bidez egonkortu bitartean"; enpresan jarraitzeko aukera ere izango daute, baina beste lantoki batean.
ELA sindikatuak ohartarazi du 57 langile hil direla lan-istripuetan Hego Euskal Herrian 2025ean, horietatik 35 Nafarroan
Bestalde, LABek 74 hildakora igo du kopurua, atzerrian hildako euskal langileak kontuan hartuz. Nolanahi ere, lanarekin lotutako heriotzek beste gorakada bat izan dute aurten ere.
Ayesaren erosketa ixteko azken orduak
Gaur amaituko da garai bateko Ibermatica erosteko ezarritako epea, eta Eusko Jaurlaritzak eta inplikatutako finantza-bazkideek espero dute hurrengo orduetan gauzatzea.
Langile bat hil da Laudion, lan-istripu ez-traumatiko batean
LABek ohartarazi du heriotza horiek presio, estres eta lanaldi luzeetan gertatzen direla, eta lan eskubideak bermatuko dituzten politikak eskatu ditu.
Donostiak 2026ko udal aurrekontua onartu du, eta ostegun honetan sartuko da indarrean
Kontuek etxebizitzan, garapen ekonomikoan, segurtasunean, garbiketan, hiri-mantentzean, garraio publikoan eta elkarteekiko harremanean jartzen dute arreta.
Anbulantzia-zerbitzua plantilla subrogatu gabe publifikatzea kritikatu du ELAk
ELAk jakinarazi duenez, Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritzak erabaki du indarrean dagoen kontratua bertan behera uztea, eta, urtarrilaren 7tik aurrera, zuzenean bere gain hartzea Tolosako eta Elgoibarko anbulantzia medikalizatuen kudeaketa. Zerbitzu horrek 45 profesional enplegatzen ditu gaur egun, mediku, erizain eta garraio sanitarioko teknikarien artean, eta salatu dutenez, "gaur egun horien lana mehatxupean dago".
Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena da alokairuak Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera mugatzeko aukera. Hala ere, izendapena ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.
Ayesa erosteko akordioa gaur eta bihar artean ixtea espero du Eusko Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak baieztatu duenez, Vital operazioan parte hartzeko aukera aztertzen ari da, baina oraindik ez du erabakirik hartu. "Ordu erabakigarriak" direla azpimarratu du.
CAF buru duen partzuergoak Napoliko metroaren 10. linearako proiektuaren esleipena lortu du, 630 milioiren truke
Metroak gidatzeko sistema automatikoa duen bere lehen proiektua da.