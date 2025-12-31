TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Ayesaren erosketa gauzatzeko azken orduak, lehendakariaren urte amaierako mezua eta urtezahar eguna

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Sede de Ayesa

Ayesa. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 31n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Ayesa: Gauerdian amaitzen da Ayesa IT enpresaren salerosketa gauzatzeko epea, eta, beraz, datozen orduetan lortu daiteke akordioa. Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Kutxabanken Indar funtsak osatutako euskal partzuergoa ari da erosketa negoziatzen. Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ziurtatu du "negoziaziorako funtsezko orduak" direla, eta akordioa gaur ixtea espero duela, ezarritako epea amaitu baino lehen. Sailburuak baieztatu du Vital Fundazioa proiektuan ondorengo fasean sartzea aztertzen ari dela.

Lehendakariaren urte amaierako mezua: Imanol Pradales lehendakariak urte amaierako mezua eskainiko du Donostiako Miramar jauregitik. Lehendakariaren mezua zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian (14:00etan), ETB1en (14:35ean) eta ETB2n (15:35ean). 

Urtezahar eguna: Gabon zahar gaueko ospakizunei begira Segurtasun Sailak eta hainbat udalek araudia errespetatu eta zentzuz jokatzeko eskatu dute. Donostian eta Iruñean debekatuta dago petardoak eta bengalak kalean erabiltzea, Gasteizen soilik urteko lehen ordu laurdenean dago baimenduta, eta Bilbon arduraz erabiltzeko eskatu dute. ETBk Gasteizko Plaza Berritik emango dio hasiera urte berriari. Aurten, Ilaski Serranok eta Xabier Usabiagak aurkeztuko dituzte kanpaiak ETB1en, eta Africa Baetak eta Sara Gandarak, berriz, ETB2n. 

Jaiak Gabonak Ekonomia Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales

