Será noticia: Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa, mensaje de fin de año del lehendakari y Nochevieja

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Sede de Ayesa
Sede de Ayesa. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Ayesaren erosketa gauzatzeko azken orduak, lehendakariaren urte amaierako mezua eta urtezahar eguna
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 31 de diciembre de 2025:

Ayesa: El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, confía en cerrar hoy la compra de Ayesa (fecha en que termina el plazo para llegar a un acuerdo) y ha explicado que la Fundación Vital podrá entrar más adelante.

Mensaje de fin de año del lehendakari: El lehendakari Imanol Pradales pronunciará el tradicional discurso de fin de año desde el Palacio Miramar de San Sebastián. El mensaje  del lehendakari se podrá seguir en directo en Orain, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y Radio Vitoria (14:00), ETB1 (14:35) y ETB2 (15:35). 

Nochevieja: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pide extremar la precaución ante los riesgos de la pirotecnia. En San Sebastián está prohibido el uso de petardos/bengalas en la vía pública, en Vitoria-Gasteiz los cohetes y petardos sólo están permitidos entre las 00:00 y las 00:15 horas del 1 de enero, y el Ayuntamiento de Bilbao pide extremar la precaución. ETB ofrecerá las campanadas desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz, en directo. En ETB1, Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga brindarán con la audiencia para despedir el año. En ETB2, África Baeta estará acompañada de Sara Gándara.

