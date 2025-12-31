Será noticia: Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa, mensaje de fin de año del lehendakari y Nochevieja
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 31 de diciembre de 2025:
- Ayesa: El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, confía en cerrar hoy la compra de Ayesa (fecha en que termina el plazo para llegar a un acuerdo) y ha explicado que la Fundación Vital podrá entrar más adelante.
- Mensaje de fin de año del lehendakari: El lehendakari Imanol Pradales pronunciará el tradicional discurso de fin de año desde el Palacio Miramar de San Sebastián. El mensaje del lehendakari se podrá seguir en directo en Orain, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y Radio Vitoria (14:00), ETB1 (14:35) y ETB2 (15:35).
- Nochevieja: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pide extremar la precaución ante los riesgos de la pirotecnia. En San Sebastián está prohibido el uso de petardos/bengalas en la vía pública, en Vitoria-Gasteiz los cohetes y petardos sólo están permitidos entre las 00:00 y las 00:15 horas del 1 de enero, y el Ayuntamiento de Bilbao pide extremar la precaución. ETB ofrecerá las campanadas desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz, en directo. En ETB1, Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga brindarán con la audiencia para despedir el año. En ETB2, África Baeta estará acompañada de Sara Gándara.
ELA contabiliza 57 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025, 35 de ellas en Navarra
Por su parte, LAB eleva la cifra a 74 fallecidos, incluyendo a los trabajadores vascos muertos fuera del territorio. En todo caso, las muertes relacionadas con el trabajo sufren, un año más, un nuevo repunte.
El servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa será íntegramente público el 7 de enero
Los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa podrán optar entonces por ser subrogados en el sistema público de Salud en las mismas condiciones de su personal "ocupando las plazas correspondientes hasta la cobertura reglamentaria mediante OPE" o por continuar en la empresa en otro destino.
Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa
Hoy vence el plazo fijado para sellar la adquisición de la antigua Ibermática, una operación que el Gobierno Vasco y los socios financieros implicados confían en culminar tras horas decisivas de negociación.
Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio
LAB advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.
San Sebastián aprueba su presupuesto municipal de 2026, que entrará en vigor este jueves
Las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.
ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla
Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar. Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.