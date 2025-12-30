Etxebizitza
Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte

Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena da alokairuak Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera mugatzeko aukera. Hala ere, izendapena ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.

Tolosa
Tolosa. Argazkia: Egizu.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) astearte honetan argitaratu du Lezo eta Tolosa etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzea, baina sailkapen hori ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.

Zehazki, EHAAk Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuaren agindua argitaratu du, Gipuzkoako bi udalerri horiek tentsiopeko eremu izendatzeko, hasieran 3 urterako.

Eremu tentsionatu izendatzeko, etxebizitza-eskubidearen legeak ezartzen dituen bi irizpideetako bat bete behar da gutxienez. Batetik, hipotekaren edo alokairuaren kostua, gehi oinarrizko gastu eta hornidurak, orotara, batez besteko diru-sarreren % 30 baino handiagoa izatea.

Bestetik, inguruko etxebizitzen prezioak aurreko bost urteetan autonomia-erkidego horretan erregistratutako KPIa baino % 3 gehiago hazi izana.

Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena da alokairuen prezioei Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera mugatzeko aukera da.

Errenta muga hori merkatura ateratzen diren eta azken bost urteetan errentan egon ez diren pisu guztiei aplikatuko zaie, bai eta edukitzaile handien kontratu guztiei ere, hau da, bost etxebizitza edo gehiago jabetzan dituzten pertsonei.

Eremu tentsionatu izendatu izanak, halaber, aukera ematen du amaituta dauden kontratuetan urtebeteko hiru ezohiko luzapen ezartzeko, betiere zenbait baldintza betetzen badira.

Tolosa Lezo Etxebizitza Eusko Jaurlaritza Ekonomia

