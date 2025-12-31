ELA contabiliza 57 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025, 35 de ellas en Navarra

A pocos días de finalizar el año, los sindicatos han hecho balance de la siniestralidad laboral en Euskal Herria y han denunciado un nuevo repunte de las muertes relacionadas con el trabajo.

Según los datos de ELA, en Hego Euskal Herria se han registrado 57 fallecimientos laborales a lo largo del año, 35 de ellos en Navarra. Por su parte, LAB contabiliza al menos 74 trabajadores muertos, una cifra que incluye también a los vascos fallecidos en el extranjero, lo que supone diez más que el año pasado.

Las dos últimas muertes, según ha denunciado LAB, se produjeron el pasado 29 de diciembre. Una de ellas fue un fallecimiento no traumático de un transportista autónomo en un centro comercial de Llodio (Álava), mientras que la otra ocurrió “en misión”, cuando una trabajadora murió en un accidente de tráfico mientras se dirigía a una vivienda en Azagra (Navarra).

Precisamente este último caso ha sido denunciado también por CCOO, que ha lamentado la muerte, atropellada por un camión cuando acudía a realizar una atención domiciliaria. El sindicato ha alertado de la precariedad laboral que sufre este colectivo, sometido a fuertes presiones por los tiempos de atención y obligado a desplazarse constantemente entre varios municipios, con el consiguiente riesgo en carretera.

Comisiones Obreras reclama el pago de un complemento de riesgo, así como el cumplimiento de las adendas de financiación por parte del Gobierno de Navarra. Además, el sindicato ha denunciado que Navarra vuelve a situarse entre los territorios con peores índices de siniestralidad laboral.

Medidas urgentes

Tanto LAB como ELA han coincidido en señalar la responsabilidad de las empresas y de las administraciones públicas. LAB subraya que los accidentes laborales, ya sean traumáticos, no traumáticos o in itinere, no son fruto del azar, sino de la precarización, la subcontratación y el actual marco de relaciones laborales. ELA y LAB también han puesto el foco en la falta de recursos para la inspección de trabajo: en la Comunidad Autónoma Vasca hay 54 inspectores y en Navarra solo 13, cifras muy alejadas de la media europea.

Ambos sindicatos insisten en que el aumento del número de inspectores es una decisión política y reclaman medidas urgentes que sitúen la vida y la salud de las personas trabajadoras en el centro de las políticas laborales.