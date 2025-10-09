Ryanair celebra el expediente de Bruselas a España por el equipaje de mano y Consumo acusa a la UE de “defender a las aerolíneas”
El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha aplaudido la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción contra España por las multas impuestas a varias aerolíneas por cobrar suplementos por el equipaje de mano. El directivo sostiene que “la legislación española debe adaptarse a la europea y no al contrario”, en referencia a las sanciones por un total de 179 millones de euros que el Ministerio de Consumo impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea.
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad de las compañías para fijar precios y ha dado a Madrid un plazo de dos meses para responder. Si el Gobierno español no modifica su normativa, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según el Ejecutivo comunitario, la legislación europea garantiza la libertad tarifaria siempre que se respeten los criterios razonables de peso, dimensiones y seguridad establecidos para el equipaje de cabina.
La reacción en España ha sido inmediata. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de “lamentable” que la Comisión “se haya convertido en el abogado defensor de las aerolíneas sancionadas”, acusando a Bruselas de “ceder ante los poderosos”. Bustinduy ha asegurado que el Gobierno de España mantendrá las sanciones y defenderá ante el Tribunal de Justicia de la UE que el cobro del equipaje de mano es una práctica abusiva que vulnera los derechos de los pasajeros.
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) también ha criticado con dureza la actuación de Bruselas. Su director, David Sánchez, ha lamentado que la Comisión “se haya puesto del lado de las empresas y no de los consumidores” y ha advertido que “parece que ahora el equipaje de mano es un producto de lujo”. Además ha recordado que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014 ya consideró el equipaje de mano como parte esencial del transporte aéreo, siempre que cumpla con medidas razonables.
Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha celebrado la decisión de la Comisión, al considerar que “avala la libertad de las compañías para fijar los precios de sus servicios” y que las sanciones de Consumo “carecen de justificación”. En su opinión, el expediente demuestra que España “se extralimitó al imponer una sanción unilateral contraria a la normativa europea”.
El expediente de Bruselas, que se encuentra en su fase inicial, podría prolongarse durante meses. Si no hay acuerdo, la Comisión emitirá un dictamen motivado y podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE. Mientras tanto, el choque entre aerolíneas, consumidores y Gobierno español reabre el debate sobre si el equipaje de mano es un derecho básico del pasajero o un servicio adicional sujeto a pago.
Más noticias sobre economía
La plantilla de jardinería de Vitoria-Gasteiz regresa hoy al trabajo tras más de seis meses en huelga
Tras firmar este martes el acuerdo, la representación sindical de la plantilla salió satisfecha de la sede de Relaciones Laborales. El acuerdo, cerrado con la empresa Enviser, ha logrado el apoyo de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, e incluye una subida salarial del 25 % y una reducción de jornada, entre otras medidas.
Red Eléctrica pide "medidas urgentes" ante nuevas “variaciones bruscas de tensión” que podrían provocar un nuevo apagón
Se han detectado "variaciones rápidas de tensión" en estas dos últimas semanas que podrían "desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".
El Ministerio de Transportes aprueba la ampliación del aeropuerto de Bilbao
El plan recoge la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y de la zona de aparcamientos públicos, así como la reorganización de la zona de carga.
El grupo Ternua vende la marca Loreak Mendian a la firma Borobitex
La prestigiosa empresa textil de Arrasate está inmersa desde el pasado mes de junio en concurso voluntario de acreedores y está negociando con varios inversores la venta fraccionada de la empresa para saldar así su deuda.
Bruselas plantea doblar los aranceles al acero para protegerse de las exportaciones de China
La propuesta tiene que ser aceptada tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros.
El Gobierno Vasco aumenta en dos millones las ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones
El presupuesto inicial del programa de Vehículos de Menos Emisiones, de 5 millones de euros, ya ha sido cubierto y por ello ha ampliado la dotación de las ayudas para cubrir la demanda.
"Hay una propuesta de acuerdo que tenemos que someter a asambleas"
La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) han llegado a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Las partes han mantenido una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.
La brecha salarial en Euskadi baja al 9 %, según Confebask
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadísitca situaba en 12,81 % la diferencia salarial en Euskadi entre hombres y mujeres, en 2023.
Acuerdo entre la empresa y la plantilla de jardinería de Vitoria
Han llegado a un acuerdo en la novena reunión que han hecho en la sede del Preco. Ahora, serán los 80 trabajadores subcontratados, a través de una votación que harán este martes, los que decidan si le dan el visto bueno.