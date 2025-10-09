Ryanairrek txalotu egin du eskuko ekipajearen espedientea, eta Kontsumok “airelineak defendatzea” leporatu dio EBri
Europako Batzordeak zalantzan jarri ditu Espainiako Gobernuak kostu txikiko hegaldien bost konpainiari ezarritako 179 milioiko zigorrak; kontsumitzaileek eta Bustinduy ministroak, berriz, Bruselaren “menpekotasuna” salatu dute aireko sektorearen presioen aurrean.
Michael O’Leary Ryanairreko kontseilari delegatuak txalotu egin du Europako Batzordeak Espainiaren aurkako arau-hauste prozedura irekitzeko hartutako erabakia. Ryanairrek dio “Espainiako legedia Europakora egokitu behar dela, eta ez alderantziz”. Kontsumo Ministerioak duela ia urtebete Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian eta Volotea konpaniei ezarri zizkien 179 milioi euroko isunak, eskuko ekipajeagatik gehigarriak kobratzeagatik.
Bruselak uste du Espainiako Aire Nabigazioaren Legeak murriztu egiten duela konpainiek prezioak ezartzeko duten askatasuna, eta bi hilabeteko epea eman dio Madrili erantzuteko. Espainiako Gobernuak bere araudia aldatzen ez badu, Batzordeak Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eraman dezake kasua. Espainiako Exekutiboaren arabera, Europako legediak tarifa-askatasuna bermatzen du , betiere kabinako ekipajerako ezarritako pisuari, neurriei eta segurtasunari buruzko arrazoizko irizpideak errespetatzen badira.
Espainiako erreakzioa berehalakoa izan da. Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2030 Agendaren ministroak “penagarritzat” jo du Batzordea “zigortutako airelineen abokatu defendatzaile bihurtu izana”, Bruselari “boteretsuen aurrean amore ematea” leporatuz. Bustinduyk adierazi duenez, Gobernuak zigorrak mantenduko ditu eta EBko Justizia Auzitegian defendatuko du eskuko ekipajea kobratzea abusuzko jarduera dela eta bidaiarien eskubideak urratzen dituela.
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Federazioak (CECU) ere gogor kritikatu du Bruselaren jokabidea. Bere zuzendari David Sanchezek Batzordea “enpresen alde eta ez kontsumitzaileen alde” jarri izana deitoratu du, eta ohartarazi duenez, “badirudi orain eskuko ekipajea luxuzko produktua dela”. Gainera, gogorarazi du EBko Justizia Auzitegiaren 2014ko epai batek eskuko ekipajea aireko garraioaren funtsezko zatitzat jo zuela, betiere arrazoizko neurriak betetzen baditu.
Bestalde, Aire Lineen Elkarteak (ALA) Batzordearen erabakia ospatu du, “konpainiek beren zerbitzuen prezioak finkatzeko duten askatasuna bermatzen duela” eta Kontsumoko zigorrek “justifikaziorik ez dutela” iritzita. Bere ustez, espedienteak erakusten du Espainiak “Europako araudiaren kontrako aldebakarreko zigorra ezarri zuenean gehiegizkoa egin zuela”.
Hasiera fasean dagoen Bruselako espedientea hilabetetan luzatu liteke. Adostasunik ez badago, Batzordeak irizpen arrazoitua emango du, eta kasua EBko Justizia Auzitegira bidal dezake. Bien bitartean, airelineen, kontsumitzaileen eta Espainiako Gobernuaren arteko talkak eztabaida piztu du berriro, eskuko ekipajea bidaiariaren oinarrizko eskubidea ote den edo ordaindu beharreko zerbitzu gehigarri bat ote den.
