Los jóvenes vascos se emancipan casi a los 30 años, 4 años más tarde que la media europea
Un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud concluye que las mujeres se emancipan casi un año antes que los hombres.
La edad media de emancipación en Euskadi es de 29,8 años, casi 4 años más que la media de la Unión Europea. Así lo revela el informe 'Claves de la Emancipación en Euskadi', que ha presentado hoy en Bilbao, el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, y el director de Juventud y Emancipación, Adrián López Sarachaga.
El 76% de la juventud vasca de 18 a 29 años desearía vivir fuera del hogar materno o paterno, pero la prolongación de los estudios, las complejas condiciones laborales y el elevado coste de la vivienda dificultan su consecución. De esta forma, se van de la casa de sus padres 5 años después de la edad que se considera adecuada para emanciparse.
El estudio deja de manifiesto que de la juventud menor de 34 años, sólo el 32,3% se ha emancipado y en el caso de la juventud de 18 a 29 años el dato desciende un 17,2%. Además, 8 de cada 10 jóvenes conviven con su pareja o con otra persona.
Asimismo, la investigación afirma que la mayoría de los menores de 30 años viven de alquiler; a partir de esa edad, la compra es la opción principal. En el caso de las mujeres, el deseo de emancipación es mayor que el de los hombres. De hecho, de media, se emancipan casi un año antes que los hombres.
Más noticias sobre economía
El Gobierno Vasco fija los servicios mínimos para la huelga general del 15 de octubre
La orden, firmada por el Departamento de Trabajo y publicada este miércoles, establece las prestaciones esenciales que deberán mantenerse en sectores clave como sanidad, transporte, educación, servicios sociales, energía o justicia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025
La Real Academia Sueca de Ciencias ha galardonado a estos economistas "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".
El Consejo de Estudiantes de EHU se suma al paro del 15 de octubre por Palestina
En un comunicado, el Consejo de Estudiantes ha detallado que el paro académico se convoca con el objetivo de facilitar la participación en las movilizaciones que reclamarán el fin de la violencia y la protección de los derechos humanos del pueblo palestino.
BBVA y Sabadell aguardan esta semana los resultados de la OPA, que la CNMV publicará el viernes
Una de las eventuales consecuencias del resultado de la OPA sería la posibilidad de que BBVA tuviera que formular una OPA obligatoria.
La plantilla de las Villavesas aboga por seguir en huelga en una votación muy ajustada
El 50,6% ha votado a favor de secundar la huelga, una opción que se impuso por seis votos de diferencia. La empresa TCC advierte de que no volverá a negociar hasta que no se desconvoque el paro.
Así funciona la nueva verificación bancaria que promete frenar las estafas online
Los bancos han empezado a avisar al usuario si el nombre del destinatario no coincide con el IBAN, una medida que busca cortar de raíz el fraude por transferencias.
La cooperativa Diknua de Corporación Mondragon paga 1,5 millones por Ternua y mantendrá sus 56 empleos
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha autorizado la operación que supondrá mantener los 56 empleos de la compañía en Euskadi, "respetando las condiciones de trabajo y la antigüedad".
La CAV fue en agosto la comunidad autónoma que más empresas creó con un aumento del 24,1 %
Las 201 empresas creadas suscribieron un capital de 9,7 millones de euros y todas ellas adoptaron la fórmula de una sociedad limitada.
La compañía guipuzcoana SAPA Transmission suministrará el sistema de transmisión del vehículo blindado del Ejército norteamericano
De acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030, la compañía prevé tener una importante participación en los contratos, pudiendo suministrar 7000 unidades en los próximos años.