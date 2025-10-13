Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Euskal Autonomia Erkidegoan emantzipatzeko batez besteko adina 29,8 urtekoa da, Europar Batasuneko batez bestekoa baino ia 4 urte gehiago. 'Emantzipazioaren Giltzak Euskadin' izenburupean Euskal Gazteriaren Behatokiak egindako azken ikerlanaren ondorioetako bat da. Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuordeak eta Adrian Lopez Sarachaga Gazteria eta Emantzipazio zuzendari aurkeztu dute txostena, gaur, Bilbon egindako agerraldian.
18-29 urteko euskal gazteen % 76ek gurasoen etxetik at bizi nahiko lukete baina ikasketak luzatzeak, lan-baldintza konplexuek eta etxebizitzaren kostu handiak zaildu egiten dute helburu hori erdiestea. Horrela, emantzipatzeko egokitzat jotzen den adina baino 5 urte geroago joaten dira gurasoenetik.
34 urtetik beherako gazteetatik, % 32,3 soilik emantzipatu dira, eta 18-29 urteko gazteen kasuan, % 17,2 jaisten da datua. Horrez gain, gazte horien artean 10etik 8 bikotekidearekin edota beste norbaitekin bizi dira.
Ikerketaren arabera, 30 urtetik beherako gehienak alokairuan bizi dira; adin horretatik gora, erosketa da aukera nagusia. Emakumeen kasuan, emantzipatzeko nahia handiagoa da gizonezkoena baino. Izan ere, gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira, batez beste.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
110.000 pertsona baino gehiago irten dira kalera Bilbon, Iruñean, Donostian eta Gasteizen, Palestinaren alde
LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru sindikatuek manifestazio bateratuak eta oso jendetsuak egin dituzte hiriburuetan eguerdian. ELAk, bere aldetik, egin ditu mobilizazioak eta elkarretaratzeak.
Milaka lagun kalera atera dira Hego Euskal Herrian, Gazako genozidioa salatzeko
Milaka pertsonak parte hartu dute Hego Euskal Herrian sindikatuek eta hainbat gizarte taldek Palestinako herriari babesa adierazteko eta Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko asteazken honetarako deitu dituzten lanuzteetan eta mobilizazioetan.
Irailean, urtearteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn, eta % 2,8raino, Nafarroan
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.
Grebak enpresetan, zerbitzu publikoetan eta Hezkuntzan izan duen jarraipen "zabala" nabarmendu dute sindikatuek
Iturri sindikalen arabera, lanuzteek "eragin handia" izan dute industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta "zertxobait txikiagoa", beste sektore batzuetan.
Albiste izango dira: Palestinaren aldeko lanuzteak, Abalos, epailearen aurrean eta Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du estreinakoz
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Palestinaren aldeko lanuzteerako ezarritako gutxieneko zerbitzuak
Lan Sailak sinatutako aginduan funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.