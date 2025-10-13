Gorde
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago

Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea




Euskal Autonomia Erkidegoan emantzipatzeko batez besteko adina 29,8 urtekoa da, Europar Batasuneko batez bestekoa baino ia 4 urte gehiago. 'Emantzipazioaren Giltzak Euskadin' izenburupean Euskal Gazteriaren Behatokiak egindako azken ikerlanaren ondorioetako bat da. Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuordeak  eta Adrian Lopez Sarachaga Gazteria eta Emantzipazio zuzendari aurkeztu dute txostena, gaur, Bilbon egindako agerraldian.

18-29 urteko euskal gazteen % 76ek gurasoen etxetik at bizi nahiko lukete baina ikasketak luzatzeak, lan-baldintza konplexuek eta etxebizitzaren kostu handiak zaildu egiten dute helburu hori erdiestea. Horrela, emantzipatzeko egokitzat jotzen den adina baino 5 urte geroago joaten dira gurasoenetik. 

34 urtetik beherako gazteetatik, % 32,3 soilik emantzipatu dira, eta 18-29 urteko gazteen kasuan, % 17,2 jaisten da datua. Horrez gain, gazte horien artean 10etik 8 bikotekidearekin edota beste norbaitekin bizi dira.  

Ikerketaren arabera, 30 urtetik beherako gehienak alokairuan bizi dira; adin horretatik gora, erosketa da aukera nagusia. Emakumeen kasuan, emantzipatzeko nahia handiagoa da gizonezkoena baino. Izan ere, gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira, batez beste. 

 

 

Ekonomia Gazteak Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa

