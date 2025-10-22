Confebask y sindicatos se reúnen hoy en Bilbao tras el veto del Gobierno Vasco a la Iniciativa Legislativa Popular por un salario mínimo propio
La patronal vasca Confebask y los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru se verán hoy las caras en Bilbao en el acto de conciliación convocado para abordar la posibilidad de establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Euskadi. La cita, prevista para las 12:00 horas en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, se celebra en un contexto marcado por el rechazo del Gobierno Vasco a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que perseguía ese mismo objetivo.
El Ejecutivo vasco, integrado por PNV y PSE, tumbó ayer la ILP impulsada por los sindicatos, pese a las casi 140.000 firmas que la avalaban. Aunque el Gobierno se muestra partidario de que la patronal y los agentes sociales negocien un salario mínimo de convenio, no comparte la vía propuesta por los sindicatos para transferir las competencias necesarias, por lo que la iniciativa no seguirá su tramitación en el Parlamento Vasco.
Ante ese escenario, los sindicatos vascos mantienen su apuesta por la negociación directa con la patronal. ELA y LAB, junto con las centrales que apoyan la ILP, han promovido este acto de conciliación como primer paso de un conflicto colectivo que podría acabar en los tribunales si Confebask se mantiene en su negativa a discutir un SMI propio para Euskadi.
La patronal, que acudirá al encuentro sin adelantar su postura, ha defendido hasta ahora que el foro adecuado para tratar esta cuestión es la mesa del diálogo social, en la que participan el Gobierno Vasco, CCOO y UGT (aunque ELA y LAB optaron por desmarcarse). Además, Confebask insiste en que cualquier debate sobre salarios debe abordarse junto a otros factores que afectan a la competitividad empresarial, como el absentismo laboral.
Por su parte, CCOO y UGT también estarán presentes en la reunión y respaldan la idea de un salario mínimo de convenio en Euskadi. Desde el Ejecutivo, el vicelehendakari Mikel Torres ha vuelto a apelar al diálogo entre los agentes sociales, mientras que el PNV ha pedido a las partes que negocien “sin líneas rojas” y ha subrayado que la ILP rechazada no encajaba en la reivindicación sindical tradicional de un marco propio de relaciones laborales.
Más noticias sobre economía
Será noticia: SMI propio para Euskadi, comparecencia del marido de Amaya Zabarte y presentación del nuevo disco de Gorka Urbizu
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Maderas de Llodio comienza a ejecutar los despidos
Tras defender que hay "alternativas viables para mantener los puestos de trabajo", han anunciado una manifestación este viernes a las 18:30 horas en Llodio para revindicar el futuro de Maderas y denunciar la "inacción de las instituciones".
Los 5 principales retos de la siderurgia vasca
Hoy martes ha arrancado en el BEC de Barakaldo un encuentro internacional del sector siderúrgico, en el que, entre otras cuestiones, se hablará de los retos que tiene el sector vasco a corto plazo, entre ellos, los aranceles, la descarbonización o la necesidad de energía.
El Gobierno Vasco recuerda que la subida de los salarios públicos se decide en Madrid
ELA y LAB han llevado a cabo hoy una concentración de protesta en Vitoria -Gasteiz para exigir que se decidan aquí las condiciones laborales de los 115 000 trabajadores que dependen del Gobierno Vasco.
LAB califica de "escándalo" la negativa del Gobierno Vasco a tramitar la ILP sobre el SMI propio
Por su parte, el sindicato ELA ha exigido al Gobierno Vasco un cambio de actitud para que defienda "de una vez por todas el autogobierno y la posibilidad de decidir aquí cuestiones como las retribuciones o las condiciones laborales".
La propuesta del SMI vasco "exige un proceso profundo de concertación social y política", en palabras de Torres
El consejero vasco de Economía, Trabajo y Empleo Mikel Torres pide "prudencia y consenso a la hora de abordar cualquier cambio estructural". El Gobierno Vasco se ha opuesto a la ILP que propone fijar un SMI propio, por lo que finalmente no se tramitará en el Parlamento Vasco.
La final de la Europa League tuvo un impacto de 52 millones en la economía vasca
El informe de impacto de la final realizado por Ikertalde para el comité organizador local refleja que el evento ha supuesto una adición al PIB de Euskadi de casi 30 millones de euros.
El Gobierno Vasco frena la ILP sobre un SMI propio que decaerá en el Parlamento
El Gobierno Vasco se ha opuesto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de varios sindicatos y avalada por casi 140.000 firmas para que Euskadi tenga las competencias necesarias para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, por lo que esta propuesta decaerá y no se tramitará en el Parlamento Vasco.
Lorpen seguirá activa en Etxalar tras su venta a Artain25, formada por antiguos trabajadores
La sociedad navarra Artain25 S.L., integrada por empleados de la propia firma, adquiere la unidad productiva de Lorpen por 400.000 euros y se compromete a mantener los 28 puestos de trabajo y la actividad industrial en Etxalar.