Confebask eta sindikatuak Bilbon bilduko dira gaur, Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioa eskatzen duen Ekimen Legegilea geldiarazi ostean

Lan Harremanen Kontseiluan egingo dute bilera; EAJren eta PSEren Gobernuak Euskadiri gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskumenak eman nahi zizkion ekimenaren tramitazioa geldiarazi eta hurrengo egunean egingo dute, hain zuzen ere.

ELAren protesta. Argazkia: EITB
EITB

Confebask patronala eta ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde eta Hiru sindikatuak aurrez aurre izango dira gaur Bilbon, Euskadin Gutxieneko Soldata propioa ezartzeko aukerari heltzeko deitutako adiskidetze-ekitaldian. Hitzordua 12:00etan izango da, Lan Harremanen Kontseiluaren egoitzan, eta atzo Eusko Jaurlaritzak Legegintzako Herri Ekimena baztertu ostean egingo dute.

EAJk eta PSEk osatzen duten Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi zuen atzo sindikatuek bultzatutako Herri Ekimena, nahiz eta ia 140.000 sinadurek babestu. Jaurlaritza, patronala eta eragile sozialak hitzarmeneko gutxieneko soldata negoziatzearen alde agertu arren, Jaurlaritza ez dator bat sindikatuek beharrezko eskumenak transferitzeko proposatutako bidearekin, eta, beraz, ekimenak ez du Eusko Legebiltzarrean izapidetzen jarraituko.

Egoera horren aurrean, euskal sindikatuek patronalarekin zuzenean negoziatzearen aldeko apustuari eutsiko diote. ELAk eta LABek, Herri Ekimen Legegilea babesten duten zentralekin batera, adiskidetze-ekitaldi hau sustatu dute gatazka kolektibo baten lehen urrats gisa, eta gatazka hori auzitegietan amaitu daiteke, Confebaskek Euskadirako LGS propio bat eztabaidatzeari uko egiten jarraitzen badu.

Patronala bere jarrera aurreratu gabe joango da bilerara, eta orain arte defendatu du gai hori aztertzeko foro egokia elkarrizketa sozialaren mahaia dela, Eusko Jaurlaritzak, CCOOk eta UGTk parte hartzen dutelarik (ELAk eta LABek ez dute parte hartu). Gainera, Confebaskek azpimarratu du soldatei buruzko edozein eztabaida enpresa-lehiakortasunari eragiten dioten beste faktore batzuekin batera jorratu behar dela, hala nola lan-absentismoarekin.

Bestalde, CCOO eta UGT ere bileran izango dira, eta Euskadin hitzarmenerako gutxieneko soldata baten ideia babesten dute. Exekutibotik, Mikel Torres lehendakariordeak eragile sozialen arteko elkarrizketarako deia egin du berriro, eta EAJk "marra gorririk gabe" negoziatzeko eskatu die aldeei, eta azpimarratu du atzera botatako Herri Ekimena ez datorrela bat lan harremanetarako esparru propio baten aldarrikapen sindikal tradizionalarekin.

