Fallece un trabajador en una empresa de Arrigorriaga

Un hombre, de 45 años, ha muerto en un accidente laboral sobre las 14:20 de esta tarde.
Euskaraz irakurri: Langile bat hil da Arrigorriagako enpresa batean
Agencias | EITB

Última actualización

Un trabajador de 45 años ha fallecido este miércoles en un accidente laboral registrado en una empresa de Arrigorriaga (Bizkaia), según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

La Ertzaintza ha tenido conocimiento del accidente laboral mortal sobre las 14:20 de la tarde de este miércoles.

