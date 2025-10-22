Bizkaia
Langile bat hil da Arrigorriagan, lan-istripuan

45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20ak aldera.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

45 urteko langile bat hil da asteazken honetan Arrigorriagako (Bizkaia) enpresa batean izandako lan-istripu batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ertzaintzak asteazken honetako 14:20ak aldera izan du lan-istripuaren berri.

