Langile bat hil da Arrigorriagan, lan-istripuan
45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20ak aldera.
45 urteko langile bat hil da asteazken honetan Arrigorriagako (Bizkaia) enpresa batean izandako lan-istripu batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Ertzaintzak asteazken honetako 14:20ak aldera izan du lan-istripuaren berri.
