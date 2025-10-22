La Diputación de Bizkaia subirá los peajes un 3,5 % en 2026
Además, el nuevo Decreto foral recoge la eliminación de las llamadas tarifas 0, vigentes en horario nocturno en la Supersur, en los túneles de Artxanda y en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8.
La Diputación Foral de Bizkaia plantea un incremento medio del 3,5 % en las tarifas de los peajes y el canon para vehículos pesados en 2026. Además, aplicará mayores bonificaciones para los vehículos pesados con menores emisiones a partir de la segunda mitad del año.
La institución foral, a través de su Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, ha iniciado este miércoles el proceso de exposición pública de los proyectos de Decreto Foral que actualizarán las tarifas de las vías tarificadas (peaje y canon) para el ejercicio 2026. Este procedimiento culminará a finales de año con su aprobación.
La propuesta plantea una revisión media del 3,5 % en las tres autopistas de titularidad foral gestionadas por Interbiak: la AP-8 Galdakao-Límite TH; la AP-8 VSM Bilbao-Santurtzi; y los túneles de Artxanda. El incremento se aplicará de forma uniforme a todos los vehículos, tanto ligeros como pesados.
De esta manera, un recorrido por la AP-8 entre Bilbao y Amorebieta, tendrá un incremento de 0,02 euros para turismos y motos; de 0,07 euros, para las furgonetas, y de 0,09 para camiones. En el caso de la Variante Sur Metropolitana, Supersur, la subida se sitúa en una media de 0,04 euros por trayecto, dependiendo del recorrido realizado; mientras que el incremento de los pasos por los túneles de Artxanda será de 0,05 céntimos.
Canon para vehículos pesados
En paralelo, y conforme a las directrices europeas, se actualiza también con otro Decreto el canon por uso de la red foral para vehículos pesados de transporte de mercancías, aplicable en cinco tramos: en la AP-8, desde Basurto hasta El Haya; en la N-240, desde El Gallo a la Variante de Ubidea; en la N636, desde el límite con Gipuzkoa hasta Durango; en la N-637, desde Cruces a Erletxes; y en la BI-625, desde Laudio a Basauri. La actualización media global prevista para el año 2026 es del 3,5 %, aunque en determinados tramos ese incremento podrá ser inferior.
Además, el nuevo Decreto recoge la eliminación de las llamadas tarifas 0, vigentes en horario nocturno en la Supersur, en los túneles de Artxanda y en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8. Esta medida busca favorecer la fluidez del tráfico y evitar concentraciones de vehículos en los accesos durante los cambios de franja horaria. En el caso del tramo de Durangaldea, la tarificación provisional se ha mantenido hasta la entrada en servicio del tramo Gerediaga-Elorrio
Vehículos pesados con menores emisiones.
Según la institución foral, la principal novedad en la actualización de las tarifas de las infraestructuras forales para el próximo año es la aplicación de mayores bonificaciones para los vehículos pesados con menores emisiones. Debido a la nueva normativa europea sobre Modulación de C02, cada país o territorio competente debe aplicar las medidas oportunas en las autopistas de titularidad pública para propiciar el uso de vehículos menos contaminantes.
En este sentido, la Diputación, como gestora de los viales tarificados de Bizkaia, ultima una serie de descuentos adicionales que se sumarán a los ya establecidos para los vehículos pesados que circulen por las carreteras forales. Se establecerán diversas categorías según el nivel de emisiones, con bonificaciones del 5 %, 15 %, 30 % o hasta el 50 %.
