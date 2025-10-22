Bidesariak datorren urtean % 3,5 garestitzea proposatu du Bizkaiko Aldundiak
Ordainpeko errepideen 2026rako tarifak eta ibilgailu astunentzako kanona eguneratuko ditu foru erakundeak. Dekretu berriak, besteak beste, '0 tafifak' deiturikoak kentzea jasotzen du.
Bizkaiko Foru Aldundiak ordainpeko errepideen bidesariak batez beste % 3,5 igotzea proposatu du. Adibiderako, dirutan horrek esan nahi du autoek eta motoek bi zentimo gehiago ordainduko dituztela AP-8 autobidean, Bilbo eta Amorebieta artean; lau zentimo gehiago, supersaihesbidean; eta bost zentimo gehiago, Artxandako tuneletan.
2026rako ordainpeko errepideen tarifak eguneratu ditu Aldundiak, eta goian aipatutakoa da foru-dekretuaren zirriborroak jasotako neurrietako bat. Honako errepide hauetan ezarriko da igoera: AP-8an, Galdakao-LHren muga tartean; AP-8an, MHS Bilbo-Santurtzi tartean; eta Artxandako tuneletan. Igoera berdin ezarriko zaie ibilgailu guztiei, arinei zein astunei.
Horrez gain, salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunek foru-sarea erabiltzeagatik ordaindu behar duten kanona ere eguneratuko da. Bost tartetan ezarriko da tarifa berria: AP-8an, Basurtutik El Hayaraino; N-240 errepidean, Urgoititik Ubideko saihesbideraino; N-636 errepidean, Gipuzkoarekiko mugatik Durangoraino; N-637 errepidean, Gurutzetatik Erletxetaraino; eta BI-625 errepidean, Laudiotik Basauriraino. Horietan ere, 2026rako aurreikusi den batez besteko eguneratze orokorra % 3,5ekoa da, baina tarte jakin batzuetan igoera txikiagoa izan daiteke.
Beste nobedade nagusienetako da dekretu berriak '0 tarifa' deiturikoa kentzea jasotzen duela. Tarifa hori gauez egoten da indarrean supersaihesbidean, Artxandako tuneletan eta AP-8ko Iurreta-Abadiño tartean, eta kentzearen helburua da trafikoa arintzea eta sarbideetan ibilgailurik ez pilatzea ordu-tarteen aldaketetan. Durangaldeko tartean, behin-behineko tarifei eutsi zaie Gerediaga eta Elorrio arteko tartea zerbitzuan jarri arte.
Azkenik, hobari handiagoak aplikatuko zaizkie isuri gutxiagoko ibilgailu astunei.
Foru-dekretuaren proiektua jendaurrean azaltzeko prozesua abiatu berri du Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak, eta urte amaieran onartuta egotea espero da.
