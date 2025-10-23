"Ni se rinden, ni pasan página". Así lo ha dicho el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), que hoy ha comparecido ante los medios para hacer balance del proceso desarrollado en torno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP ) para complementar las pensiones hasta el SMI cuya admisión a trámite fue rechazada en el Parlamento Vasco con los votos en contra de PNV, PSE-EE y Vox.

En la rueda de prensa, llevada a cabo en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, el colectivo ha anunciado que se manifestará en Vitoria-Gasteiz el próximo 18 de diciembre como acto central de una semana de movilizaciones para reiterar su exigencia a los partidos e instituciones.

El movimiento ha calificado de "veto" y de "burla" este rechazo para todas las personas, organizaciones y sindicatos que la han apoyado, con un agradecimiento expreso a EH Bildu y Sumar por "su apoyo y defensa" para su tramitación. Tal y como han subrayado tres de sus integrantes en euskera y castellano, Ana Meso, Maritxu Serrano y Jose Mari Survies, el MPEH ha salido de este proceso "más fuerte, con más referencia social y con más apoyos para seguir luchando por sus objetivos".

Desde su perspectiva, la ILP ha sido rechazada pero su contenido "ha ganado apoyo social", a la vista del apoyo recabado en la calle, la solidaridad que ha generado su iniciativa y el reconocimiento popular a sus actividad, que demuestra que "hemos ganado y, más temprano que tarde, la ILP será Ley", han enfatizado.

Han anunciado que "ni se rinden ni pasan página" y van a "seguir insistiendo, las veces que sean necesarias", porque "garantizar" a los pensionistas que lo necesiten unos ingresos suficientes es "tan imprescindible como urgente". Por ello, y tras "el veto antidemocrático" del Gobierno de PNV y PSE-EE, han anunciado este jueves que van a recabar apoyos para "cuanto antes" cambiar la decisión de la Cámara Vasca.

Para lograrlo, han solicitado comparecer en las comisiones de Economía, Trabajo y Empleo y en la de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad para hacerles ver "la urgencia de garantizar este complemento" y que "no es decente hacer proclamas por la participación ciudadana y vetar el debate de una ILP apoyada por más de 145.000 ciudadanos".





