Los pensionistas anuncian más movilizaciones tras el rechazo del Parlamento Vasco a su ILP
"Ni se rinden, ni pasan página". Así lo ha dicho el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), que hoy ha comparecido ante los medios para hacer balance del proceso desarrollado en torno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP ) para complementar las pensiones hasta el SMI cuya admisión a trámite fue rechazada en el Parlamento Vasco con los votos en contra de PNV, PSE-EE y Vox.
En la rueda de prensa, llevada a cabo en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, el colectivo ha anunciado que se manifestará en Vitoria-Gasteiz el próximo 18 de diciembre como acto central de una semana de movilizaciones para reiterar su exigencia a los partidos e instituciones.
El movimiento ha calificado de "veto" y de "burla" este rechazo para todas las personas, organizaciones y sindicatos que la han apoyado, con un agradecimiento expreso a EH Bildu y Sumar por "su apoyo y defensa" para su tramitación. Tal y como han subrayado tres de sus integrantes en euskera y castellano, Ana Meso, Maritxu Serrano y Jose Mari Survies, el MPEH ha salido de este proceso "más fuerte, con más referencia social y con más apoyos para seguir luchando por sus objetivos".
Desde su perspectiva, la ILP ha sido rechazada pero su contenido "ha ganado apoyo social", a la vista del apoyo recabado en la calle, la solidaridad que ha generado su iniciativa y el reconocimiento popular a sus actividad, que demuestra que "hemos ganado y, más temprano que tarde, la ILP será Ley", han enfatizado.
Han anunciado que "ni se rinden ni pasan página" y van a "seguir insistiendo, las veces que sean necesarias", porque "garantizar" a los pensionistas que lo necesiten unos ingresos suficientes es "tan imprescindible como urgente". Por ello, y tras "el veto antidemocrático" del Gobierno de PNV y PSE-EE, han anunciado este jueves que van a recabar apoyos para "cuanto antes" cambiar la decisión de la Cámara Vasca.
Para lograrlo, han solicitado comparecer en las comisiones de Economía, Trabajo y Empleo y en la de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad para hacerles ver "la urgencia de garantizar este complemento" y que "no es decente hacer proclamas por la participación ciudadana y vetar el debate de una ILP apoyada por más de 145.000 ciudadanos".
Más noticias sobre economía
VW Navarra y el comité negociarán un ERTE para terminar la reconversión de la planta
Entre tanto, la dirección Volkswagen afirma haber encontrado otra empresa de semiconductores para solventar la crisis de Nexperia.
Gobierno Vasco y diputaciones analizan este jueves medidas ante la Dermatosis Nodular Contagiosa
Tras este encuentro, el viernes la Diputación de Bizkaia se reunirá con el sector ganadero para trasladarle estas medidas. No obstante, han trasladado un "mensaje de tranquilidad" de cara a la "feria más inminente", el tradicional Último Lunes de Gernika, el día 27 de octubre, ya que en esta cita no hay ganado.
Las exportaciones vascas caen un 29% en agosto tras la aplicación de los nuevos aranceles
El descenso se debió a la caída de los productos energéticos, que experimentaron una bajada del 77,6 %, mientras que los no energéticos cayeron un 22,5 %, con especial incidencia en el sector de la automoción, el de mayor volumen exportador de Euskadi, que registró caídas en todos sus subsectores.
El brote de dermatosis nodular pone en jaque al sector ganadero
La dermatosis nodular contagiosa mantiene en alerta al primer sector. Navarra ha prohibido todas las ferias ganaderas por el empeoramiento de la situación en Francia y Cataluña, mientras que Gipuzkoa ha reunido de urgencia a los ganaderos en Zizurkil. En Girona ya se han sacrificado más de 2.000 vacas y en Euskadi se acelera la vacunación.
Pradales subraya la disposición del Gobierno de ser "parte del futuro" de Aernova
El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado la sede de la empresa del sector aéreo en Berantevilla, donde ha destacado la participación de la empresa en el diseño del Wind Runner, el "avión más grande del mundo", y ha ofrecido el apoyo y la colaboración del Gobierno Vasco.
Navarra prohíbe las de ferias de ganado por la epidemia del DNC en Francia
La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) se está extendiendo rápidamente entre el ganado vacuno de Francia y Girona. Aunque no se transmite a humanos, sí puede provocar la pérdida de un buen número de reses en las explotaciones.
Fallece un trabajador en un accidente laboral ocurrido en la antigua Cementos Rezola, en Arrigorriaga
Un hombre, de 45 años, ha muerto en un accidente laboral sobre las 14:20 de esta tarde tras quedar atrapado en una máquina. Osalan ha abierto una investigación para conocer las causas del siniestro. El sindicato LAB asegura que la máquina carecía de la protección necesaria.
La Diputación de Bizkaia propone subir los peajes un 3,5 % en 2026
Además, el nuevo Decreto foral recoge la eliminación de las llamadas tarifas 0, vigentes en horario nocturno en la Supersur, en los túneles de Artxanda y en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8.
ELA y LAB demandarán a Confebask en los tribunales por negarse a negociar un SMI propio
Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que demandarán a la patronal vasca Confebask ante los tribunales por negarse a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi y han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones en defensa de esta reivindicación.